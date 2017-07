Sulzbach-Rosenberg. Sind sie aus ihrem Nest gefallen? Oder ist ihr eigentliches Domizil von den starken Winböen der vergangenen Tage zerstört worden? AZ-Fotografin Petra Hartl weiß nicht, woher die gefiederten Gäste in ihrem Garten kamen. Aber sie machte sich Sorgen um die putzige Rotschwanz-Familie, die sich auf ihren Gartenstühlen (Bild) einquartiert hatten: Für die Katzen der Nachbarschaft wären der Altvogel und seine noch nicht flugfähigen Jungen hier leichte Beute. Deshalb wurden die Piepmätze vorsichtshalber umquartiert: In einer ungenutzten Blumenampel haben sie jetzt ein ganz besonderes, katzensicheres Nest in luftiger Höhe unter dem Hausdach. Bild: Hartl