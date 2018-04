Es gibt Menschen, die auch nach einem Dutzend Vorstrafen keinen einzigen Tag hinter Gittern zubrachten. Andere müssen schon nach dem zweiten Ladendiebstahl und zwei geklauten Tafeln Schokolade ins Gefängnis.

Amberg-Sulzbach. Der Mann aus dem nördlichen Landkreis ist 59 Jahre alt und seit 15 Jahren arbeitslos. Er lebt von Unterstützung. Ins Strafregister ist er bis zum Januar 2017 nie gekommen. Dann klaute der Alleinstehende Käse und Wurst in einem Supermarkt. Sein Pech: Polizisten suchten seine Taschen ab und fanden ein sogenanntes Einhandmesser. Das war dann vom Gesetz her ein sogenannter Diebstahl mit Waffen. Ergebnis: sechs Monate mit Bewährung. Der 59-Jährige machte erneut lange Finger. Er griff nach zwei Tafeln Schokolade, wurde ertappt und kam vor Gericht. Ohne Pardon diesmal.Kaum verurteilt, saß er auch schon vier Wochen in der Amberger Justizvollzugsanstalt. Noch vor diesem Strafantritt hatte der Mann seinem Hang zu Süßem abermals nachgegeben. Er ging erneut auf Diebestour, steckte sich zwei Tafeln Schokolade und einen Nussriegel in die Tasche. Das Ladenpersonal kannte ihn schon. Er wurde beobachtet, festgehalten und Uniformierten übergeben. Erneutes Einrücken hinter schwedische Gardinen schien quasi programmiert. "Hat's Ihnen im Gefängnis gefallen?", fragte Amtsrichter Markus Sand. Knappe Antwort des Mannes: "Da möchte ich nicht mehr hin." Doch nach den Willen von Staatsanwältin Barbara Tutsch hätte er diesmal sogar für acht Wochen einrücken müssen. Immer mit dem bangen Blick darauf, ob denn nicht die beim ersten Ladendiebstahl gewährte Bewährung womöglich widerrufen würde.Pflichtverteidiger Jörg Jendricke empfahl dem Richter, es angesichts eines Beutewerts von nicht einmal drei Euro bei einer Geldstrafe zu belassen. Das tat der Vorsitzende. Er verhängte 900 Euro Buße, die der 59-Jährige in kleinen Raten abstottern muss. Richter Sand rückte die Dinge aber zurecht. "Die Rechtsordnung verlangt nicht, dass man ihn wegsperrt", formulierte er seine Meinung und listete auf: Beim ersten Ladendiebstahl sei rein zufällig ein Messer bei dem Mann gefunden wurde, das er wohl kaum zum Einsatz gebracht hätte. Schon nach dem zweiten Bagatelldelikt habe man ihn ins Gefängnis geschickt. Eher ungewöhnlich bei zwei Tafeln Schokolade.Es hat in der Vergangenheit Prozesse gegeben, bei denen sich offenbarte: Die Angeklagten hatten ein Dutzend und noch mehr Vorstrafen. Doch ins Gefängnis kamen sie nie. Dabei ging es sehr oft um weit mehr als zwei Tafeln Schokolade.