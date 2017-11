Hier ist Zusammenarbeit wichtig: Wie Waldbesitzer und Jäger für einen zukunftsfähigen Wald erfolgreich an einem Strang ziehen können, demonstrierte ein gemeinsamer Revierbegang.

Königstein. Große Resonanz fand der vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Amberg organisierte Termin im Jagdrevier Gaissach bei Königstein. Eingeladen hatten die Pächter Markus Aigner und Claus Tausendpfund sowie die Jagdvorsteher Hermann Schmidt und Marco Renner.Gekommen waren unter anderem der Kreisobmann des Bauernverbandes, Peter Beer, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften, Ernst Utz, die Kreisgruppenvorsitzenden des Jagdverbandes, Lore Kaiser und Franz Erras, die Vorsitzenden der Waldbauernvereinigungen, Robert Pirner und Hans Schmid, sowie eine Reihe von Hegegemeinschaftsleitern und Jagdbeiräten.Die Sicherung der Waldverjüngung und die Vermeidung von Schwarzwildschäden in landwirtschaftlichen Kulturen waren die wichtigsten Themen der Revierfahrt. Als Ergebnis der Diskussionen bestätigten alle, dass es nur in enger Abstimmung zwischen Landwirten und Waldbesitzern als Grundeigentümern und der Jägerschaft gelingen kann, Waldwirtschaft, Landwirtschaft und Jagd in Einklang zu bringen. Deutlich wurde auch, dass jede Seite ihren Teil zum Erfolg beitragen muss. So sind Nachlichtungshiebe bei der Waldverjüngung mindestens ebenso wichtig wie eine lokale Schwerpunktbejagung, um Verbissschäden zu vermeiden.Bei Maisschlägen können Bejagungsschneisen eine wichtige Unterstützung für die Jäger sein, um erfolgreich zu jagen und so den Schaden durch Schwarzwild gering zu halten. Nach dem Revierbegang war man sich einig, dass solche gemeinsamen Termine nicht nur dem Wald oder der Landwirtschaft helfen, sondern auch das Miteinander und das Verständnis für die Belange des jeweils anderen fördern können. Darum lautete auch der abschließende Appell des AELF-Leiters Wolfhard-Rüdiger Wicht, solche gemeinsamen Begänge in jedem Jagdrevier möglichst regelmäßig zu veranstalten.