Amberg-Sulzbach. Sie sind dringend tatverdächtig, befand der Ermittlungsrichter beim Amberger Amtsgericht: Gemeint sind drei der vier Autoinsassen, die am Dienstagmorgen an der A 3-Raststätte Steigerwald von Fahndern der Erlanger Verkehrspolizeiinspektion festgenommen worden waren ( wir berichteten ).

Das Quartett aus Rumänien wird verdächtigt, Wohnhauseinbrüche in Hohenkemnath und Sulzbach-Rosenberg begangen zu haben, möglicherweise auch noch in Niederhof bei Schwandorf.Haftbefehl erging nun gegen die drei Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren. Auf freien Fuß wurde indes die Vierte im Bunde gesetzt, eine 19-Jährige. Bei ihr, so formulierte Polizeisprecher Peter Merold (Präsidium Oberpfalz, Regensburg) die richterliche Entscheidung, "kann eine konkrete Beteiligung bei der Tatausführung derzeit noch nicht ausreichend untermauert werden".Die drei Männer hingegen wurden getrennt voneinander in Justizvollzugsanstalten eingeliefert, so Merold weiter. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg, insbesondere auch die Klärung der Frage, ob die Festgenommenen für weitere Taten in Frage kommen, dauerten noch an.