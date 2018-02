"Hoffnungsstern über Conakry": So heißt der Entwicklungshilfeverein für Guinea von Pater Stefan Stirnemann, den die Klaus und Gertrud Conrad Stiftung schon seit Jahren unterstützt. Mittlerweile hat sie ihr Herz für die Hauptstadt des westafrikanischen Landes weiterentwickelt, vor allem seit der Neffe des Unternehmer-Ehepaars, Michael C. Geiss - bekannt als Vorsitzender der Amberger Bürgerinitiative Amberg hilft Menschen - mehrmals in Conakry war.

Erund war beeindruckt von der Arbeit dieser Institution. Mit einem ganzen Container voller hier gesammelter Hilfsgüter wird sie nun von der Klaus und Gertrud Conrad Stiftung aus Hirschau unterstützt.Zu den Spenden gehören laut Michael Geiss unter anderem 35 neue Matratzen, Pflege- und Säuglingsbetten, Rollstühle, Fahrräder, 3D-Drucker samt Zubehör, Rollatoren, drei Computer - privat gestiftet von der Ambergerin Petra Konheiser - sowie medizinische Hilfsmittel im Wert von 1500 Euro (Blutdruckmessgeräte, Glucometer, Sterilisatoren, Verbandsmaterial und mehr), die die BI Amberg hilft Menschen beigesteuert hat.