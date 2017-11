Amberg-Sulzbach. Eine kreative Gruppe des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) Sulzbach-Rosenberg/Amberg/Vilseck traf sich zu einem Glasfusing-Workshop in der Manufaktur des Glas-Stadls in Oberrieden bei Altdorf.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung durch die Inhaber Elgin und Bernd Kriegisch konnten in den Ausstellungsräumen der Manufaktur erste Eindrücke und Ideen gesammelt werden. Dann ging es selbst tatkräftig und kreativ mit verschiedenen Glasarten und Zange an die Arbeit.Es entstanden unter fachmännischer Hilfe verschiedene Schalen, Gartenstecker und Fensterschmuck, die jetzt im Ofen bearbeitet werden, damit sie dann beim ein oder anderen unter dem Weihnachtsbaum oder im eigenen Wohnzimmer landen.Der Workshop war ein gelungener Kurs für Einsteiger ohne Erfahrung in der Glasveredelung und kann jederzeit weitergeführt werden.