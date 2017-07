Schmalnohe ist deutlich älter als seine erste urkundlicher Erwähnung von 1123. Das haben archäologische Untersuchungen im Vorfeld der Sanierung der Filialkirche St. Otto ergeben. Jetzt sind die Arbeiten beendet. Am Sonntag, 23. Juli, wird die Wiedereröffnung gefeiert.

Germanischer Name

Einst sehr bedeutend

Wiedereröffnung wird groß gefeiert St. Otto, die Nebenkirche der Pfarrei Schlicht, erscheint inzwischen nicht nur in einem neuen historischen Licht, sondern erstrahlt nach dem Abschluss der umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen auch in neuem Glanz.



Die Wiedereröffnung wird am Sonntag, 23. Juli, groß gefeiert. Um 10 Uhr (Aufstellung zum Kirchenzug 9.30 Uhr) beginnt der Festgottesdienst mit Regionaldekan Ludwig Gradl aus Amberg und der von der Werkvolkkapelle Schlicht.



Die Bevölkerung ist eingeladen. An die kirchliche Feier schließen sich ein Festakt mit Ansprachen im Fest-Stod'l, ein Mittagessen und Kirchenführungen an. (ct)

Schmalnohe. Seit 2013 war die Kirchenverwaltung der Pfarrgemeinde Schlicht bemüht, diese Sanierung anzupacken. Archäologische Voruntersuchungen brachten erstaunliche Funde zutage. Daraufhin folgten umfangreiche Grabungen, die sich über ein Jahr hinzogen. Deren Ergebnisse werfen ein ganz neues Licht auf die Bedeutung der Kirche und des Ortes. Neben gut erhaltenen mittelalterliche Gräbern, zum Teil mit Münzbeigaben, tauchten auch deutliche Hinweise dafür auf, dass vor dem Eingang der Kirche einst eine herrschaftliche Curtis (mittelalterlicher Herrenhof) stand.Dr. Mathias Hensch (Schauhütte-Archäologie/Schwaighausen bei Regensburg), ein profunder Kenner der Siedlungsgeschichte des Raumes, leitete die Untersuchung. Aufgrund der Grabungen und Funde kam er zu dem Ergebnis, dass Schmalnohe deutlich älter als die erste urkundlicher Erwähnung 1123 ist. Dem Namen mit dem germanischen Grundwort "-aha" (Bach) nach zu urteilen, gehöre Schmalnohe zu den ältesten germanischen Ortsbezeichnungen des Sulzbacher Raums. Der Name bedeute "Siedlung an der schmalen Ache" und weise auf eine Entstehung vor dem 8. Jahrhundert nach Christus hin. Der Ort selbst werde als "Smalnaha" erstmals 1123 erwähnt. Schon damals werde auch eine Kirche genannt, als Otto von Schmalnohe, einer der bedeutendsten Ministerialen der mächtigen Grafen von Sulzbach, dem Kloster Michelfeld diese Kirche, einen befestigen Hof ("Curtis") und einen Wald schenkte. Schmalnohe war laut Hensch zu dieser Zeit offenbar einer der wichtigsten Verwaltungsmittelpunkte nördlich des Herrschaftszentrums Sulzbach. Die Herren von Schmalnohe seien Spitzengefolgsleute der Grafen von Sulzbach, im 11. und 12. Jahrhundert eine der mächtigsten Adelsfamilien im Reich, gewesen.Direkt westlich der Kirche habe wohl vom 11. bis ins frühe 13. Jahrhundert ein eindrucksvoller, in seinen Mauerstrukturen offenbar gut erhaltener, herrschaftlicher Saalbau gestanden. Neben diesem Steingebäude konnten die Archäologen nachweisen, dass die Kirche St. Otto (ehemals St. Martin) in ihrem erhaltenen Kern mindestens in das 11., vielleicht sogar 10. Jahrhundert zu datieren ist. Damit gehört sie zu den ältesten erhaltenen Kirchenbauten nördlich von Regensburg.Gefundene Gegenstände und deren Radiokarbon-Untersuchungen belegen eine Besiedlung in Schmalnohe sogar bereits vom 5. bis zum frühen 8. Jahrhundert, was sich mit dem hohen Alter des Ortsnamens verbinden lässt. Die einstige Bedeutung Schmalnohes sei vor allem seiner Lage am Wasser (Bach) und an der Kreuzung bedeutender Nord-Süd- sowie Ost-West-Verkehrswege sowie dem in diesem Raum gefundenen und verarbeiteten hochwertigen Eisenerz zu verdanken.