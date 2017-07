Telefon und Internet "tot": Das haben einige Schnaittenbacher im Umfeld der Amberger Straße tagelang erlebt, größtenteils leiden sie immer noch unter diesem Problem. Einer der Betroffenen ist Roland Ott, der nun entnervt die Konsequenzen zieht.

Verzweifelt über "Zeitreise"

Fahrt zum Shop umsonst

Adieu nach viel Hin und Her

Schnaittenbach. Er hat der verantwortlichen Telekom die Kündigung seines Vertrags geschickt und wechselt zu einem anderen Anbieter. Außerdem verfasste er ein ausführliches Schreiben an die AZ über das, was er mit dem Kommunikationsunternehmen erlebt hat, das nach seiner Ansicht diesen Namen im Umgang mit dem Kunden nicht verdient.Ganz zu schweigen von der augenscheinlichen "Unfähigkeit", die Störung in angemessener Zeit zu beheben. Fast zwei Wochen ohne erkennbaren Fortschritt, ohne Internet und Telefon sind für Roland Ott entschieden zu viel. "Insbesondere den Festnetzanschluss sehe ich als Grundversorgung an. Ich kann gegenwärtig keine Bankgeschäfte erledigen; in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Fußballtrainer und -Schiedsrichter bin ich stark beeinträchtigt bzw. kann sie nicht ausüben, da ich keine Mails empfangen und senden kann", schrieb der Schnaittenbacher in seiner "Verzweiflung" an die AZ und ergänzte: "Ich fühle mich wie in einer Zeitreise Jahrzehnte zurückversetzt."Denn vor allem das Telefonieren ist seit gut 100 Jahren kein Hexenwerk mehr, müsste doch als Erstes wieder instandgesetzt werden können, meint Roland Ott. Den Kopf schüttelt er aber auch über die Telefongespräche mit der Telekom, in denen er nach eigener Darstellung - nach oft endlosen Minuten in Warteschleifen - immer wieder sein Problem skizzieren musste und unterschiedlichste Antworten dazu bekam.Das liege schon allein daran, dass der Anrufer im Kundencenter oder anderen Abteilungen im Grunde nie beim gleichen Ansprechpartner rauskomme. Ständig müsse er sein Thema von vorne schildern und nachhaken, was denn aus den teils vorher gemachten Zusagen zur Störungsbehebung geworden ist. Denn weder Rückrufe auf ein Handy, noch angekündigte Termine, bis wann bestimmte Arbeiten erfolgen sollten, seien eingehalten worden. Bei Roland Ott gab es außerdem noch zwei besondere Vorkommnisse.Er bekam vom angerufenen Kundencenter die Auskunft, dass er sich im Austausch für seinen als erste Ursache verdächtigten Router einen neuen "leihweise" im Telekom-Shop abholen könne. "Ich setzte mich ins Auto und fuhr in den Telekom-Laden nach Amberg in der Marienstraße. Dort wurde mir gesagt, dass das Diagnosecenter die Störung noch nicht verifiziert habe und man mir im Shop sowieso keinen Router leihen oder tauschen könne", berichtet Ott, der "unverrichteter Dinge" wieder nach Hause fuhr.Dort erlebte er dann einige Tage später die traurige Krönung mit dem immer noch nicht reparierten Anschluss. Dieser Zustand führte nämlich zum Auftauchen des Rettungsdienstes vor seiner Haustür. Und zwar, weil seine im Haus lebende ältere Mutter den Hausnotruf-Service nutzt und versehentlich den Alarmknopf betätigt hatte. Nach solchen Meldungen ruft das BRK in der Regel erst auf der ihm bekannten Telefonnummer zurück, um zu fragen, was los ist und ob wirklich ein Notfall vorliegt. Nachdem jedoch die den Rettern bekannte Nummer nicht erreichbar war, rückten sie pflichtgemäß aus, um vor Ort nach dem Rechten zu sehen.Klar weiß Roland Ott, dass er diesen Einsatz vermeiden hätte können, wenn er dem BRK seinen nicht funktionierenden Festnetzanschluss gemeldet und stattdessen eine erreichbare Handynummer mitgeteilt hätte. Von dem ganzen Hin und Her ohne klare Aussagen des Bonner Unternehmens, was wann wieder funktionieren soll ("oder auch nicht"), ist er jedoch so entnervt, dass für ihn nicht nur die Leitung, sondern die ganze Telekom "tot" ist.