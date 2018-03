Polizei gelingt Schlag gegen Rauschgiftszene in Sulzbach-Rosenberg

Kurz vor Sonnenaufgang leuchteten die Blaulichter in den Straßen: Die Polizei hat am Donnerstagmorgen elf Wohnungen im Landkreis Amberg-Sulzbach durchsucht, die meisten davon in Sulzbach-Rosenberg....