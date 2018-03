Sulzbach-Rosenberg. Abenteuer bestehen, neue Freunde finden und der Fantasie freien Lauf lassen: Zwischen Buchdeckeln steckt mehr als gedruckte Sätze auf Papier. Um die jungen Leser auf den Geschmack zu bringen, bittet die Sulzbach-Rosenberger Buchhandlung Volkert auch in diesem Jahr wieder drei beliebte Kinder- und Jugendbuchautoren zur "Lesen verleiht Flügel"-Tour durch Schulen des Landkreises.

Als Erste des Autorentrios stellt die Vanessa Walder "Das wilde Määäh" und Konsorten am Mittwoch, 14. März im Sonderpädagogischen Förderzentrum Sulzbach-Rosenberg und in der Grundschule Königstein vor, am Donnerstag, 15. März liest sie in der Jahn-Grundschule Sulzbach-Rosenberg und beendet ihren Oberpfalz-Abstecher am Freitag, 16. März, in der Grundschule Ammersricht.Mit Rüdiger Bertram, dem literarischen Vater von "Coolman und ich", "Frieda Kratzbürste", "S.W.A.P." oder "Familie Monster" übernimmt ein guter Bekannter aus dem letzten Jahr. Am Donnerstag, 22. März, ist er in Sulzbach-Rosenberg bei der Mittelschule Krötensee und der Walter-Höllerer-Realschule zu Gast, das HCA-Gymnasium lauscht im Literaturhaus Oberpfalz.Am Freitag, 23. März, darf sich die Mittelschule Kümmersbruck auf sein versiertes Entertainment freuen. Im April macht sich die gebürtige Österreicherin Usch Luhn auf den Weg, um ihre "Nele"-Geschichten am Montag, 16. April, in der Grundschule Edelsfeld, in der Pestalozzi-Schule in Sulzbach-Rosenberg und in der Grundschule Neukirchen vorzustellen. Am Dienstag, 17. April, bekommen die Grundschulen Illschwang und Poppenricht Besuch von der leidenschaftlichen Lesereisenden, am Mittwoch, 18. April, ist die Grundschule Kümmersbruck an der Reihe.Wie jedes große Erlebnis kostet aber auch die Reihe "Lesen verleiht Flügel" Geld. Die Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Amberg-Sulzbach sind wieder mit von der Partie, um die ausgewählten Schulen mit einer kleinen Finanzspritze zu unterstützen.