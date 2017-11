Viele Vereine klagen über sinkende Mitgliederzahlen. Der Schützengau Amberg freut sich über Zuwachs. Und über sportlichen Erfolg.

Stolz auf die Damen Martina Nimmerrichter berichtete über die Damen und ihre Erfolge beim renommierten Karin- Wagner-Pokal. Insgesamt nahmen 117 Damen aus neun Gauen teil, den Wanderpokal hat der Gau Furth im Wald gewonnen. Die beste Finalschützin in der Disziplin Luftgewehr war Julia Helgert vom Gau Amberg. Bei den Pistolenschützinnen gewann der Gau Steinwald, bei der Altersklasse der Gau Amberg und bei den Seniorinnen wiederum der Gau Amberg. Das beste Blattl hatte Angelika Hüttner, Gau Amberg (Luftgewehr/5,65-Teiler).



Ausgezeichnet



Große Verdienstauszeichnung des OSB in Silber: Elfriede Pichl , SG Paulsdorf (Gründungsmitglied 1977 der SG Paulsdorf, Schatzmeisterin bis 2017) Herbert Bernet , SG Paulsdorf (Gründungsmitglied, 1977 bis 2002 Schützenmeister, Ehrenoberschützenmeister)



Goldene Ehrennadel des Schützengaus Amberg: Maria Aschenbrenner , SG Paulsdorf (langjährige 1. Schützenmeisterin)



Goldene Ehrennadel des Schützengaus Amberg: Christian Schörner , SG Paulsdorf (1. Schützenmeister SG Paulsdorf). (pop)

Paulsdorf. Turnusmäßig treffen sich die Schützenmeister des Schützengaus Amberg, diesmal bei der Schützengesellschaft Paulsdorf. Vor Vertretern von 24 Vereinen gab Gauschützenmeister Heinrich Fraunholz einen umfassenden Bericht zum zu Ende gehenden Geschäftsjahr.Nach einem Blick auf wichtige Großveranstaltungen würdigte er die gute Arbeit im Jugendbereich von Thomas Kryschak und seinen Mitstreitern, sowie bei den Frauen und im Bogenbereich mit Ralf Hergeth und Martina Nimmerrichter. Durch dieses Engagement sei der Schießsport auch jenseits von Meisterschaften und Rundenwettkämpfen eine lebendige Gemeinschaft im Schützengau Amberg: Hier sei alles im Lot, resümierte Fraunholz. Stolz erinnerte er an die drei Jubiläen im Gau in diesem Jahr: 175 Jahre I und Tell Amberg, 40 Jahre Paulsdorf und 90 Jahre Freischütz Karmensölden.Interessant ist immer die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Der Schützengau Amberg hat derzeit noch 31 Vereine. Laut Fraunholz steht ja schon länger im Raum, dass die beiden Hohenburger Vereine fusionieren: Die Burgschützen schließen sich hier mit den Tell-Schützen zusammen, an deren Stand sie schon etliche Jahre schießen. Ein mutiger und richtiger Schritt in die Zukunft, betonte der Gauschützenmeister. Zum Oberpfälzer Schützenbund (OSB) gehören aktuell 30 191 Mitglieder. Damit hatte der OSB seit Januar rund 470 Neuzugänge. Der Gau Amberg umfasst 3846 Mitglieder (Stand 1. Oktober), 62 mehr als im Januar.Auch mit den Ergebnissen bei der Bayerischen Meisterschaft im OSB war man sehr zufrieden. Es gab jede Menge Bayerische Meister in Vereinen des Gaus. In den klassischen Kugel-Disziplinen gab es 47 Einzel- und 15 Mannschaftssieger, in den Disziplinen Kugel, Bogen und im Sommerbiathlon 42 Vizemeister und 35 Drittplatzierte. Auf die wohl erfolgreichste Saison verwies Gaujugendleiter Thomas Kryschak. Fast alle wichtigen Veranstaltungen im OSB konnte der Nachwuchs gewinnen oder sich im vorderen Drittel platzieren.