Hirschau. Angehörige von dementiell Erkrankten sind Tag für Tag besonders ge-, nicht selten überfordert. In allen Phasen der Erkrankung stehen sie vor unerwarteten Situationen und ungeahnten Problemen. Um wirklich helfen zu können, brauchen sie Hilfe. Deshalb bietet die Caritas-Sozialstation Hirschau in Zusammenarbeit mit der Barmer GEK, dem Kolpingwerk, der AOVE und der Deutschen Alzheimer Gesellschaft ab Freitag, 20. Oktober, im Unterrichtssaal des Stationsgebäudes (Marienstraße 2) eine 16 Stunden umfassende Schulung an. Referentin ist die Lehrerin für Pflegeberufe Hildegard Kohl.

Eröffnung ist an besagtem Freitag um 16 Uhr in der Sozialstation, die vier weiteren Treffen sind jeweils freitags von 16 bis 19.15 Uhr. Zum Auftakt geht es um "Wissenswertes über Demenzerkrankungen" und einen kurzen "Überblick über die Stadien der Alzheimerkrankheit". Später werden folgende Themen behandelt: "Vertiefter Einblick in die Stadien der Alzheimerkrankheit, besonders im frühen Stadium", "Das mittlere und das späte Stadium der Alzheimerkrankheit", Pflegeversicherung und Entlastungsangebote sowie rechtliche Fragestellungen. Zum Ende hin folgen ethische Komplexe sowie Rückblick und Ausblick - Hilfe beim Helfen. Bei allen Treffen besteht die Möglichkeit, individuelle Probleme zu erörtern. Neben Wissensvermittlung spielt der Austausch in der Gruppe eine wichtige Rolle. Erfahrungen, Tipps und Erlebnisse anderer können sehr hilfreich sein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen ab sofort bei der Hirschauer Caritas-Sozialstation (09622/22 45).