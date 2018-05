Der Biber nagt in Ransbach an den Nerven eines Landwirts. Alfred Steindl hatte deshalb das Landratsamt um Hilfe gebeten - und keine Antwort bekommen. Doch die Behörde konnte sich gar nicht äußern, weil sie von nichts wusste: Hohenburgs Bürgermeister hat den Antrag auf Biber-Reduzierung schlicht nicht weitergegeben.

Streng geschützt "Das Lauterachtal ist Flora-Fauna-Habitat/(FFH)-Gebiet und der Biber selbst streng geschützt": Darauf macht Christine Hollederer, Pressesprecherin des Landratsamts, in Zusammenhang mit den Biber-Problemen im Lauterachtal aufmerksam. Dies sei auch Thema eines Gesprächs mit dem betroffenen Landwirt und dem zuständigen Biberberater gewesen. Als "Sofort- und Präventionsmaßnahme" habe Alfred Steindl, "wie jeder Betroffene, Casanetgeflecht zum Schutz gefährdeter Bäume" erhalten.



Mit der von ihm gewünschten Reduzierung des Biberbestands wird es wohl nichts werden. Laut Hollederer ist nämlich "ein genereller Abfang im FFH-Gebiet aufgrund des strengen Schutzstatus des Bibers nicht möglich". Das, so fügt sie hinzu, wäre aber "nach unseren langjährigen Erfahrungen auch nicht zielführend". (eik)