Gärmersdorf. Wenn die Ortsgruppe des Deutschen Bundeswehrverbandes treue Mitglieder ehrt, dann kommt auch Bernhard Hauber, der Vorsitzende des Landesverbands Südbayern, zur Mitgliederversammlung in die Schweppermannkaserne nach Gärmersdorf. Zumal dieser Standort mächtig auf- und ausgebaut wird - für insgesamt rund 112 Millionen Euro wird allein in Gebäude und Ausstattung investiert. Das betonte einmal mehr Tino Moeller, der stellvertretende Kommandeur des Logistikbataillons 472, das hier vor allem untergebracht ist und diese Aufwertung erfährt.

Anträge dauern nur 15 Tage

Immer häufiger Einsätze

Hauber berichtete zunächst, dass auf der Hauptversammlung des Bundeswehrverbandes (DBwV), der sich in erster Linie um ehemalige Soldaten, Hinterbliebene und Reservisten kümmert, Versorgungsausgleich, Hinzuverdienstregelung und Beihilfe vorrangig behandelt wurden. Anträge für Letzteres würden derzeit binnen 15 Arbeitstagen abschließend bearbeitet. Der Umzug der Geschäftsstelle von Bonn nach Berlin soll laut Hauber bis Ende 2018, Anfang 2019 unter Dach und Fach sein. Damit hätten alle Bereiche des Verbandes einschließlich der angeschlossenen Institute, Stiftungen und Fördergesellschaft einen gemeinsamen Standort in Berlin, wo die Politik weiter erfolgreich begleitet werden müsse.Zur Ausbildungs- und Einsatzlage des Logistikbataillons schilderte der stellvertretende Kommandeur, dass die Bundeswehr auf weltweite politische Veränderungen reagieren können müsse, um krisengeschüttelte Länder zu stabilisieren und deutsche Interessen im Ausland angemessen zu vertreten. Auch die Landes- und Bündnisverteidigung rücke in der Ausbildung wieder mehr in den Mittelpunkt. Im Zuge der Enhanced Nato Response Forces muss das Logistikbataillon laut Moeller binnen 30 Tagen für weltweite Missionen zur Verfügung stehen. Bereits heute wird nach seiner Auskunft die Einsatzphase Anfang 2019 im ehemaligen Jugoslawien, Irak, in Afghanistan und Mali vorbereitet.Eine zunehmende Herausforderung sei die Einsatzhäufigkeit des Personals durch permanente Ausbildung, Übungen und immer weniger Freizeit, was mittlerweile die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich herausfordere.Der Ausbau der Schweppermannkaserne ist nach den Worten des Oberstleutnants auch eine Investition in die Arbeitsplätze in der Region und im Freistaat. Von den knapp über 800 Soldaten des Logistikbataillons kämen 82 Prozent aus Bayern und die Funktionsposten seien zu nahezu 100 Prozent besetzt, wenngleich der Bundeswehr oft Spezialisten fehlten in der Konkurrenz mit Industrie und Handwerk.Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder betonte der örtliche DBwV-Vorsitzende Heinrich Herbort, dass sich viele Mitglieder bereits kurz nach Aufstellung der Bundeswehr dem Verband angeschlossen hätten.60 Jahre halten ihm schon Klaus Wolkersdorfer, Günter Marquard, Gerhard Niebler und Klaus Müller die Treue. Auf 40 Jahre bringen es Kurt Besold, Rudolf Kinzler, Dietmar Baer und Franz Schramayr. Sie alle erhielten Urkunden und Treuenadeln.