Amberg-Sulzbach. Er ist sehr selten: Umso beachtlicher, dass der Nashornkäfer in den vergangenen Jahren an mehreren Stellen im nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach gefunden worden ist.

Im Blickpunkt Wer einen Nashornkäfer entdeckt, kann dies bei Hartmut Schmid (hart.schmid@t-online.de, 09403/96 76 57 oder Whatsapp/SMS an 0175/107 98 40) melden. Benötigt werden folgende Angaben: Ansprechpartner, Fundort (Ortschaft, Flurstück oder Hausnummer), Jahr der Beobachtung (auch alte Funde sind von Interesse), Beschreibung des Fundortes (Komposthaufen, Holzhaufen). Ideal wäre auch ein Foto als sicherer Beleg.

Mit einer Körperlänge von bis zu vier Zentimetern, seiner stark glänzenden braunen Farbe und dem bei den Männchen sehr auffälligen Horn ist dieser "einer unserer eindrucksvollsten Käfer", wie Landschaftsarchitekt Hartmut Schmid betont. Er ist im Auftrag der Regierung der Oberpfalz/Höhere Naturschutzbehörde und in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach auf der eine Suche nach dem Nashornkäfer.Dieser "ist völlig harmlos", versichert Schmid - er richte keinerlei Schäden an "und lebt meist in Komposthaufen oder anderen Ansammlungen von verrottendem pflanzlichem Material wie Holzabfallhaufen in Sägewerken". Dort finde man sowohl die bis zu zehn Zentimeter langen Larven als auch die erwachsenen Tiere. In Komposthaufen sind häufig auch die Larven von Rosenkäfern zu finden. "Diese sind aber deutlich kleiner als beim Nashornkäfer." Letztere fliegen nachts, von Ende Mai bis Juli. Dabei brummen sie laut. Da der Nashornkäfer meist im Siedlungsbereich zu finden ist, bitten die Experten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer einen Nashornkäfer oder eine Larve sieht, sollte dies bis Ende September melden. (Blickpunkt)