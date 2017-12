Seniorenheim Evergreen macht mit bei Modellprojekt Hand in Hand

"Hand in Hand" ist ein Modellprojekt der Bundesagentur für Arbeit. Ziel ist es, schwerbehinderte Arbeitslose in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt zu integrieren. Das Seniorenzentrum Evergreen beteiligt sich daran.

Hintergrund Chiara Fröhlich hat vor dem Evergreen schon in andere Berufsfelder hineingeschnuppert, Praktika im Kindergarten, bei einer Mittagsbetreuungs-Einrichtung und in einem Heilpädagogischen Zentrum absolviert.



An ihrem ersten Evergreen-Arbeitstag war es eine ihrer Hauptbetreuungsaufgaben, mit den Bewohnern Weihnachtsplätzchen zu glasieren. Ein Schwerpunkt des zweiten Arbeitstages war die Mitwirkung bei der AOK-Sturzprophylaxe. In den kommenden Tagen wirkt sie unter Susanne Steins Fittichen bei einer Reihe von Betreuungsaufgaben wie dem Herrichten des Frühstücks, dem Vorlesen von Zeitungsberichten und bei verschiedenen Spielangeboten mit. (u)

Schnaittenbach. In der Schnaittenbacher Einrichtung macht die auf den Rollstuhl angewiesene Chiara Fröhlich im Zuge des Modellprojekts ein Praktikum als Betreuerin. Die Beschäftigungsinitiative für schwerbehinderte Menschen wird in der Region seit Mai 2015 von der Agentur für Arbeit in Weiden gemeinsam mit den Jobcentern Weiden-Neustadt/WN und Tirschenreuth sowie der Job-Trans GmbH umgesetzt. Von dieser und von Chiara Fröhlich selbst ging auch die Kontaktaufnahme zum Evergreen aus.Nachdem sich die Heimleitung aufgeschlossen für das Projekt gezeigt hatte, vereinbarten sie und Job-Trans eine "betriebliche Erprobung" im Modellprojekt. Sie sieht für die 20-jährige Kohlbergerin ein dreiwöchiges Praktikum vom 5. bis 21. Dezember vor.In dieser Zeit soll Chiara Fröhlich herausfinden, ob sie sich den Anforderungen des Berufes gewachsen fühlt. Zudem soll geprüft werden, ob eine Eingliederung im Seniorenzentrum möglich ist. Sozialdienst-Leiterin Susanne Stein ist der Praktikantin als persönliche "Betriebspatin" zur Seite gestellt. Sie begleitet die Einweisung am Arbeitsplatz, beobachtet die Entwicklung und tauscht sich auch regelmäßig mit dem Bildungsträger aus.Für den Mehraufwand erhält das Heim pro Anwesenheitstag der Praktikantin 25 Euro aus dem Programm "Beschäftigungsinitiative Inklusion" des Arbeitsministeriums. Die Finanzierung der Probearbeit kann bis zu drei Monaten übernommen werden. Nach drei Wochen ziehen Praktikantin und Betriebspatin Bilanz, ob Betreuerin im Seniorenheim für Chiara Fröhlich das richtige Zukunfts-Betätigungsfeld ist.