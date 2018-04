Amberg-Sulzbach . (ptgf) Wer in den vergangenen Tagen auf der Bundesstraße 85 zwischen Auerbach und Königstein unterwegs war, wurde im Raum Sackdilling ausgebremst. Der Forstbetrieb Schnaittenbach hatte dort Ampelposten errichtet, um die Straße aus Sicherheitsgründen streckenweise abzusperren. Hintergrund sind die momentan noch andauernden Baumfällarbeiten in Straßennähe sowie in den angrenzenden Waldgebieten. Dabei handelt es sich überwiegend um in den Wintermonaten durch die Witterung entstandenes "Bruch- und Wurfholz, das den Verkehr gefährden könnte", erklärte stellvertretender Forstbetriebsleiter Klaus Bichlmaier auf Nachfrage. Mit Straßenbau hätten die Arbeiten nichts zu tun, betonte er. Bei den umfangreichen Fällarbeiten kam ein Harvester zum Einsatz, wobei insgesamt rund 2000 Kubikmeter Stamm-, Industrie- und Brennholz geerntet wurden. Letzteres ist für den Verkauf an Privathaushalte vorgesehen. Bild: ll