Amberg-Sulzbach. Zecken sind spätestens dann wieder aktiv, wenn die Temperaturspitzen des Hochsommers vorbei sind. "Das kann gefährlich werden", heißt es in einer Presseinfo der Johanniter - "denn die Spinnentiere können riskante Krankheiten übertragen: die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und die Gelenk- und Muskelentzündung Lyme-Borreliose".

Zecken halten sich vor allem in Wäldern, hohem Gras, Gebüsch oder feuchtem Laub auf. Anders als viele Menschen glauben, lassen sie sich nicht von Bäumen fallen, sondern werden abgestreift oder klettern von unten auf Tiere oder Menschen. "Nach dem Aufenthalt in der Natur sollte man die Kleidung komplett ablegen und den Körper gründlich absuchen. Das gilt insbesondere für Kinder", erklärt Dr. Johann Sommer, Standortarzt der Johanniter in Ostbayern: "Zecken bevorzugen warme Körperregionen wie Achselhöhlen, Kniekehlen, Hals oder Kopf".Ein Zeckenstich sei dennoch kein Grund zur Panik. "Vor Borreliose schützt man sich am besten, indem man die Zecke zügig entfernt", erklärt Sommer. "Die Erreger sitzen im Magen-Darm-Trakt der Spinnentiere und gelangen 12 bis 24 Stunden nach dem ersten Saugen in die Wunde."Die ungebetenen Gäste hebelt man mit einer Pinzette oder mit einem speziellen Instrument zur Zeckenentfernung heraus und desinfiziert dann die Stichstelle. In der Dienststelle der Johanniter in Amberg, Sulzbacher Straße 105, können Interessierte kostenlos Zeckenkarten zum einfachen Entfernen der lästigen Blutsauger abholen.Haben es die Borreliose-Erreger doch in den menschlichen Körper geschafft, bildet sich meist ein rötlicher Hof an der Einstichstelle, der sich langsam ausbreitet. Dann sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen - auch bei grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen oder geschwollenen Lymphknoten.Das zügige Entfernen der Zecke schützt jedoch nicht vor den Erregern für FSME, gegen die man sich aber impfen lassen kann. Die Kosten für die Impfung werden in Bayern in der Regel von den Krankenkassen übernommen.