Socialis for The Gambia weiht Landwirtschaftsschule ein

Einen rauschenden Empfang in glühender Hitze Afrikas gab es für eine Delegation von Socialis for The Gambia. Die elfköpfige Gruppe war in den westafrikanischen Staat gereist, um die Landwirtschaftsschule des Vereins einzuweihen.

Amberg-Sulzbach. Durch Kontakte mit dem gambianischen Mitglied und Beisitzer des Vereines Lamin Sowe, der in Nürnberg lebt und arbeitet, und einem früheren Besuch in seinem Geburtsort in Sintet war die Idee entstanden, dem Dorf zu helfen. 2010 übertrug die Großfamilie Sowe aus Sintet dem Verein ein 110 mal 70 Meter großes Grundstück. Ein Jahr später wurde eine Mauer um das Areal gezogen und der Grundstein für eine Schneiderschule gelegt. Seit 2013 werden dort junge Frauen zu Näherinnen ausgebildet.Sponsor Werner Engelhardt aus Regensburg ermöglichte nun den Bau einer Landwirtschaftsschule. Im September wird laut einer Presseinformation die Ausbildung zum Anbau von Agrarprodukten beginnen. Eine Regensburger Stiftung wird die Absolventen später unterstützen, ihre Produkte zu vermarkten, um so deren Lebensunterhalt zu sichern. Zur Eröffnung des Gebäudes waren aus den 15 umliegenden Dörfern die Dorfältesten und die Bürgermeister eingeladen. Die Nähschüler hatten für die Gäste aus Deutschland landestypische Gewänder angefertigt. Nach dem Festakt wurde das rote Eröffnungsband zerschnitten, Schul-Sponsor Werner Engelhardt nahm die Einweihung persönlich vor. Gepflanzt wurden zwei Mango- und ein Avocadobäumchen. Für das Festmahl wurde extra eine Kuh geschlachtet. Das in vielen Dorfküchen zubereitete Fleisch kam in kleinen Stückchen und auf Gemüsereis auf den Tisch. Tradition ist, von einem großen Teller auf dem Boden zu essen. "Die Gäste aus Deutschlad bekamen netterweise Löffel", freute sich Inge Winklmann. "Es schmeckte wunderbar, auch wenn es ab und zu zwischen den Zähnen knirschte", berichtete Barbara Aumer. Zur Unterhaltung traten Sängerinnen und ein Koraspieler auf. Da "König Fußball" auch in Gambia regiert, wurde unter beschwerlichen Bedingungen ein Turnier ausgetragen, bei dem eine Kuhherde über das Spielfeld trottete.