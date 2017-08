Sonniger Ablick am Straßenrand

Das strahlende Gelb der Sonnenblumen auf einem Feld, in dem sich auch sonst allerlei bunte Blüten präsentieren, signalisiert schon von Weitem: Hier steht der Amberg-Sulzbacher Sommer in voller Blüte. Ein sonniger Anblick im Vorbeifahren, aufgenommen in Ammerthal. Bild: Huber