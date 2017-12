Im Paulaner-Gewölbe verglich Pfarrer Joachim von Kölichen von der Paulaner-Gemeinde das Engagement der Ehrenamtlichen mit Engeln, die einen guten Samen legen, der aufgeht und Frucht trägt. Die Leiterin des Sozialpsychiatrischen Zentrums, Heidi Himmelhuber, musste einige langjährige Ehrenamtliche aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen verabschieden: Ute von der Recke (engagiert in der Frühstücksgruppe), Brigitte Dietl und Rudolf Sollfrank (Betreuungsgruppe für Senioren), Eva Hench (Frühstücksgruppe) und Hans Wächter ( Werken mit psychisch Kranken).Ute von der Recke war von Anfang an, also seit 35 Jahren, in der Einrichtung tätig. Himmelhuber lässt sie und alle anderen nur ungern ziehen: "Ihre Arbeit ist nicht hoch genug einzuschätzen, da sie unseren Klienten ein Stück Heimat bieten." Im laufenden Jahr haben Raissa Axt in der Frühstücksgruppe und Janett Maaß für den Fahrdienst Seniorengruppe Lichtblick ihre ehrenamtliche Tätigkeit beim SPZ aufgenommen. Heinrich Weidhas führt ab Januar vierzehntägig die Werkgruppe weiter. Himmelhuber verabschiedete auch eine Mitarbeiterin der Tagesstätte, Diplom-Soziologin Teresa Wißmüller, in den Ruhestand und lobte ihr jahrelanges Engagement in der Arbeit mit den Ehrenamtlichen: "Eine Ära geht zu Ende."