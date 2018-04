Die Planen glitzern in der morgendlichen Sonne. Vorsichtig lupfen die Frauen die Folien von den Dämmen - bloß nicht die zarten, weißen Köpfchen, die aus der Erde spitzen, beschädigen. Kenner schätzen die nämlich als besonders schmackhaft ein.

Spargelfest Der 1. Mai ist auf dem Laubhof der Tag, an dem offiziell in die Saison gestartet wird. Dazu organisieren Anna und Christoph Ulrich ein Spargelfest, das am Dienstag, 1. Mai (Tag der Arbeit) um 11 Uhr beginnt. Aufgetischt werden natürlich die weißen, langen Stangen - klassisch mit Kartoffeln, Schinken und Kräutersauce, aber auch als Auflauf. Zudem gibt es Spanferkel, Braten und Bratwürste sowie Kaffee, Kücheln und Kuchen. Gefeiert wird der offizielle Spargel-Anstich bei jedem Wetter. Wer den Saisonauftakt verpasst, hat am Vatertag (Christi Himmelfahrt) am Donnerstag, 10. Mai, nochmals Gelegenheit, Spargel zu essen. "Da machen wir ein Vatertagsgrillen", sagt Christoph Ulrich. (san)

Überbackene Spargel-Röllchen Zum Nachkochen empfiehlt Spargelbäuerin Anna Ulrich vom Laubhof überbackene Spargel-Röllchen. Und die werden so zubereitet:



Zutaten



1 Kilo weißer Spargel; Salz, Butter, Zucker; acht Scheiben gekochter Hinterschinken; acht Scheiben Käse (zum Beispiel Gouda); Butter zum Einfetten, 125 g geriebener Käse, Butterflöckchen.



Zubereitung



Spargel schälen und in kochendem Salzwasser unter Zugabe von Butter und Zucker 20 Minuten garen. Abtropfen lassen. Schinken mit dünner Scheibe Käse belegen, Spargel darin einwickeln und in eine gefettete Auflaufform geben. Geriebenen Käse darüber streuen. Butterflöckchen aufsetzen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad fünf bis zehn Minuten überbacken. (san)

Ich hoffe, dass die Eisheiligen unseren Spargel in Ruhe lassen. Spargel-Bauer Christoph Ulrich

Amberg-Sulzbach. Am Mittwochabend sind die vier Frauen aus Polen auf dem Laubhof angekommen. Am nächsten Morgen stehen sie schon zeitig auf dem Feld - mit flinken Händen befreien sie die langen, dürren Stangen von Erde, stechen sie ab, legen sie ins Körbchen und schütten mit zwei Handgriffen die Erde wieder zum Wall auf. Christoph Ulrich und seine Ehefrau Anna wissen, was sie an ihren Saisonarbeiterinnen haben. "Sie sind super", lobt der Spargelbauer das fleißige Quartett. Teilweise kommen die Frauen schon seit 20 Jahren zur Spargelsaison auf den Laubhof. Und wenn eine neu zur Truppe stößt, nehmen die anderen Frauen den Neuling dann unter ihre Fittiche und übernehmen das Anlernen.Für Mitte April sind es derzeit wohlige Temperaturen, ganz nach dem Geschmack des Spargels. Die Folie, die die Dämme bedeckt, sorgt für zusätzliche Wärme. Die Frauen nehmen die Folie ab. Selbst ungeübte Augen erblicken sofort die aus der Erde spitzenden Köpfchen. Die Saisonarbeiterinnen ernten das königliche Gemüse, wie der Spargel auch genannt wird, in dieser Reihe sofort ab. Auf anderen Erddämmen tut sich noch nichts. "Das ist eine andere Sorte", erklärt Ulrich. Während Cumlin fleißig wächst, dauert es mit Backlim noch. Und der grüne Spargel, der intensiver im Geschmack ist, "braucht noch zwei, drei Wochen".Familie Ulrich baut Bleichspargel, wie die weiße Variante auch genannt wird, auf einer Fläche von zwei Hektar an. 0,5 Hektar sind für den grünen Spargel reserviert. Das ist nur ein Bruchteil des Areals, das Spargelbauern anderswo kultivieren. Angesichts von 25 bis 30 Hektar, die sie bewirtschaften, kommen häufig Vollernter zum Einsatz. Und natürlich Folientunnel, um zeitiger im Jahr ernten zu können. "Das ist aber nicht meine Welt", gesteht Ulrich. "Den Spargel soll's dann geben, wenn es die Natur hergibt." Und in Laubhof ist das eben erst seit Donnerstag. Die Frauen haben die ersten Dämme abgeerntet, sie laden die Ausbeute des ersten Tages in den Transporter und fahren zurück auf den Hof. Dort kommt der Spargel direkt in die Waschanlage. Die Maschine kappt außerdem gleich die Stangenenden. Per Hand wird der Spargel dann sortiert, je nach Qualität und Dicke.Dann kehren sie zurück auf das Feld und machen sich erneut an die Arbeit. "Momentan beginnen wir um 6 Uhr oder 6.30 Uhr", erklärt Ulrich. Sollte es in der sechswöchigen Erntephase heiß werden, sind die Frauen noch früher draußen. Sechs bis sieben Stunden sind sie täglich am Feld. Um kurz vor zehn Uhr fährt ein Auto auf den Hof, eine Frau steigt aus. "Gibt's schon Spargel?", fragt sie. Christoph Ulrich nickt und begleitet die Dame in den Hofladen. Sie ist die erste Kundin überhaupt in dieser Saison. Und kann es selbst fast nicht glauben. Ulrichs Onkel baut in Schmidtstadt ebenfalls Spargel an. "Bei ihm dauert's noch zehn Tage", sagt der Laubhof-Bauer. Im Fränkischen hingegen wird bereits seit ungefähr zwei Wochen geerntet. "So ist eben die Natur", sagt Ulrich.Er hofft, dass das schöne Wetter anhält. Es tut dem Spargel gut. Doch die Eisheiligen stehen noch aus. "Ich hoffe, sie lassen unseren Spargel in Ruhe", wünscht sich Ulrich für die Zeit vom 11. bis 15. Mai. Vergangenes Jahr hat der grüne Spargel die Nachtfröste voll abbekommen. Im Hofladen von Familie Ulrich wird der Spargel am ersten Tag schon gut sehr gut nachgefragt. Seit zwei, drei Wochen riefen immer wieder Stammkunden an, wann es denn soweit sei. Wer Spargel mag, schätzt dessen Vorzüge: gesund, kalorienarm und leicht bekömmlich. So manchen Tipp gibt's beim Einkauf bei Anna und Christoph Ulrich gratis dazu. Zum Beispiel diesen: das Gemüse nicht zu lange kochen, sondern lieber im heißen Wasser ziehen lassen.