Amberg-Sulzbach. In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Vereine, Unternehmer und Privatpersonen gemeldet, die sich an der Spendenaktion für den schwerkranken Bastian aus Sulzbach-Rosenberg beteiligen wollen. Am Donnerstagabend konnte die Irish-Folk-Band Èire-Music bei einem Benefizkonzert bereits 500 Euro sammeln.

Die D3 der SG Loderhof/ Kauerhof widmet ihr Spiel gegen die JFG Obere Vils 2 am Samstag, 21. April , um 10 Uhr , Kauerhof, dem Vierjährigen. Vor Ort werden Weißwürste, Wurstsemmeln, Naschtüten und viele andere Leckereien verkauft.Am Sonntag, 22. April , spielt der 1. FC Schlicht gegen den 1. FC Neukirchen. Dafür spendet der Verein den Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf beider Spiele (erste und zweite Mannschaft). Anstoß ist um 13.15 Uhr und um 15 Uhr in Schlicht. Außerdem wird nach dem Spiel eine Spendendose rumehen.Ebenfalls spielen die Herrenmannschaften vom SV Kauerhof und dem SV Illschwang am Sonntag, 22. April . 15 Uhr , in Kauerhof. Eintrittsgelder und Einnahmen für Speisen und Getränke gehen an die Aktion.Die Damen 2 des Handball Clubs Sulzbach spendet den Erlös für Kaffee und Kuchen beim Relegationsspiel am Sonntag, 22. April , 15 Uhr , in der Realschulturnhalle.Fauland Physiotherapie öffnet am Samstag, 28. April , von 10 bis 16 Uhr in der Fleurystraße 7, Amberg, die Türen. Das Team bietet Massagen oder Krankengymnastik über 20, 40 und 60 Minuten zum Preis von 20, 40 und 60 Euro an. Der gesamte Erlös des Tages kommt Bastian zugute.Der Kirchenchor Sorghof gestaltet am Samstag, 19. Mai , ein großes Wallfahreramt in Gößweinstein. Dort tritt ein Projektchor mit etwa 100 Sängern und 25 Musikern auf. Im Anschluss sammeln sie Spendengelder für Basti bei den Zuschauern ein.Der HC Sulzbach gibt ein Benefizspiel am Freitag, 25. Mai , 17 Uhr in der Krötensee-Turnhalle in Sulzbach-Rosenberg. Der SV Sorghof spendet bei dieser Gelegenheit einen Teil der Einnahmen des Kreis-Kirwa-Warm-Ups.Das Bekleidungsgeschäft Laden 09 spendet den Erlös aus dem Verkauf von Accessoires, die bis Ende April über die Ladentheke gehen. Zu finden ist es in der Oberen Nabburger Straße 1.Die Firma Areso Automotive aus Edelsfeld versteigert zugunsten der Aktion eine neue Wuchtmaschine (im Wert von 1299 Euro) auf Ebay (Link: www.ebay.de/itm/ 3326244 35102), . Die Auktion läuft noch bis Samstag, 28. April, 8.55 Uhr .Die Mitarbeiter des Café Zentral am Amberger Marktplatz sammeln Teile ihres Trinkgeldes. Am Ende des Monats verdoppeln die Chefs Herbert und Daniela Hottner den Betrag und geben alles an Basti weiter.Die "real,- SB-Warenhaus GmbH" beteiligt sich mit einem Glücksrad. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.Wer in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Aktionen plant, kann diese in Facebook mit dem Hashtag #spendenfürbasti versehen.___Bastians Geschichte unter: