Amberg-Sulzbach. Sie haben ein ganzes Arsenal an Waffen und Munition gefunden: Die Kripo, Beamte der Polizeiinspektion Amberg und Spezialeinheiten haben am Freitag gegen 7.20 Uhr zwei Wohnungen im nördlichen Landkreis durchsucht.

Durch ein anderes Ermittlungsverfahren waren die Beamten darauf aufmerksam geworden, dass in diesen beiden Gebäuden "illegale gefährliche Gegenstände wie zum Beispiel Schusswaffen ohne die erforderliche Erlaubnis verwahrt werden", informierte die Polizei.Da sie einen Verstoß gegen das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffG) und das Waffengesetz vermutete, übernahm die Kriminalpolizeiinspektion die Ermittlungen gegen die zwei Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss.In einem der Gebäude entdeckten die Ermittler dann tatsächlich Munition und Munitionsteile, "mehrere wesentliche Waffenteile für Maschinengewehre sowie ein unbrauchbar gemachtes Maschinengewehr". Die Polizei stellte diese sicher und brachte sie zur Kriminalpolizeiinspektion. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, kamen anschließend aber wieder frei. Die Ermittlungen dauern an.