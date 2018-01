Wenn "stumme Zeugen" zu erzählen beginnen, dann haben Straßenbauer plötzlich viel zu tun. Ruhiger wird es erst wieder nach dem großen Knall. So wie im lauschigen Lauterachtal.

Kastl. Wenige Kilometer hinter Kastl, dort, wo der Jurasteig als Wanderweg 33 nach Hausen von der Staatsstraße (St) 2235 abzweigt, zerriss am Mittwochvormittag so ein trockener Knall die Stille. Seit rund einem Jahr ist es dort noch ruhiger als sonst. Die Staatsstraße nach Hohenburg ist gesperrt, weil im Wald versteckte Felsbrocken auf die Fahrbahn zu stürzen drohen. Knapp zwei Wochen arbeitet eine österreichische Spezialfirma bereits an der Beseitigung der Gefahr. Mit Brecheisen und hydraulischen Spreizern lösten die Männer lockeres Gestein. Am Mittwoch übernahm der Sprengmeister einen der großen Brocken. Er wird wohl noch zweimal ran müssen.Stefan Noll, der zuständige Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt, hat derweil vor dem Hintergrund der nötigen geologischen Fachgutachten Maß genommen. Auf 10 bis 15 Kubikmeter und vielleicht 25 Tonnen taxierte er die exponierte Felsennase, die weggesprengt werden soll. Es ist nicht das erste Mal, dass es diese Probleme gibt. Straßenwärter würden bei ihren Begehungen regelmäßig auf sogenannte "stumme Zeugen" auf den Straßen entlang an Jura-Formationen stoßen, erzählte Noll. Das sind Gesteinsbrocken, die auf die Fahrbahn oder in den Bankett-Bereich rollen.So sei seine Abteilung auch auf das Gefährdungspotenzial in diesem Bereich der St 2265 aufmerksam geworden, betonte der Straßenbauer. Als er bei einer Begehung vor rund einem Jahr einen gewaltigen Felsbrocken mit dem bloßen Fuß habe lostreten können, sei das Ausmaß der Gefahr schlagartig klar und eine sofortige Sperrung unumgänglich gewesen, blickte Noll zurück. Geologische Gutachter seien eingeschaltet und nötige Sicherungsmaßnahmen ausgeschrieben worden.Grundsätzlich sind die Grundstückeigentümer dafür zuständig. Im vorliegenden Fall sind das Privatleute. Als eine ebenso für die Straßensicherheit zuständige Behörde "haben wir aber auch ein erhebliches Eigeninteresse", erläuterte der Bauoberrat, weshalb seine Abteilung federführend ist. Zu beachten sei viel. Das Lauterachtal ist in diesem Bereich als FFH- und Landschaftsschutzgebiet sowie als Naturpark deklariert. 250 000 bis 300 000 Euro dürfte die jetzt laufende Maßnahme kosten, von denen auch die Grundstückseigener einen Teil zu tragen hätten. Ende Februar, so die derzeitige Schätzung, dürften die Arbeiten abgeschlossen und die St 2265 wieder für den Verkehr freigegeben werden.