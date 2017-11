Sie heißen Luca, Sarah oder Mohammed und sie wachsen auf mit allen digitalen Errungenschaften ihrer Zeit. Eine mittelalterliche Heiligenlegende aber lässt sie Spiele-Apps, Handys und Facebook vergessen.

Schwert und Steckenpferd

"Weil der kleine Martin zum Geburtstag ein Schwert geschenkt bekommen hat, war er traurig. Weil er doch nicht kämpfen wollte. Das finde ich cool." Tim (6)

Botschaft zeigt Wirkung



Uralte Gemeinden Der heilige Martin ist ein beliebter Kirchenpatron in der Oberpfalz. Mehrere katholische Pfarrkirchen in und um Amberg sind dem barmherzigen Soldaten geweiht: die Basilika in Amberg, die Pfarrkirchen in Gebenbach und Wutschdorf. Martinskirchen gelten als Zeugen der Christianisierung. Das heißt, sie weisen auf sehr alte Gemeinden hin. In Ermhof stand bis 1979 eine Martinskirche, die zu den ältesten Kirchengründungen der Oberpfalz zählte.

Der erste Laternenzug 1968 in Schnaittenbach Martin hat heute Namenstag - und in Schnaittenbach auch so etwas wie Geburtstag. Im Jahre 1968 von Bruno Martin ins Leben gerufen, ziehen die Kinder mit ihren Laternen heuer zum 50. Mal durch die Stadt. Es war eine Premiere damals: Schnaittenbach gehörte zu den ersten Pfarrgemeinden in der Region, in denen der Martinszug eingeführt wurde. Die Idee und die Initiative hierzu stammte vom damaligen Vorsitzenden des Dekanatsausschusses und Vorsitzenden des Schnaittenbacher Pfarrgemeinderats, Lehrer Bruno Martin, der sich sehr für den Erhalt und die Neueinführung christlichen Brauchtums eingesetzt hat und der auf diese Weise auch seinen "Familiennamenstag" feierte. 60-köpfiger Umzug Der Schülerchor der Volksschule studierte bei der Premiere 1968 passende Lieder ein und die Kinder der Pfarrgemeinde Schnaittenbach-Holzhammer bastelten im Werk-Unterricht Laternen und Lampions, wobei der kindlichen Fantasie keine Grenzen gesetzt waren. Vom Schulhof der damals noch auf der Loh gelegnen Volksschule setzten sich ein 60-köpfiger Schülerchor und ein langer Lampionszug in Bewegung. Die Schnaittenbacher und auch viele Fremde, die zufällig auf der Bundesstraße 14 durch Schnaittenbach fuhren, zeigten sich begeistert und viele Kinder schlossen sich dem Martinszug an. "Da oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir", hieß der Refrain des Martinsliedes, das während des Umzuges gesungen wurde. Am Georg-Landgraf-Platz gab es dann ein regelrechtes Standkonzert. In der dunklen Stadtpfarrkirche leuchteten nur die Lampions und ein Bub verlas die Martinslegende. Gebackene Martinsgänse Nicht nur der damalige Stadtpfarrer Josef Kett war hoch erfreut. Schnaittenbachs prominentestes Namenstagskind, Dr. Martin Winkler, überreichte den Kindern Geschenke. Außerdem erhielt jeder Bub und jedes Mädchen nach Beendigung der Feier eine gebackene Martinsgans als kleines Dankeschön. 1969 setzten die Schnaittenbacher gleich noch eins drauf: Ein Bub auf dem braven Haflinger-Pferd von Bernhard Stecher, gehüllt in einem Mantel und mit Helm und Schwert, verkörperte die Gestalt des heiligen Martin.



Der Brauch hat sich erhalten und in allen Gemeinden Unterstützer. Seit vielen Jahren organisieren und veranstalten die beiden Kindergärten St. Maria und St. Vitus den Umzug und die Feier in Schnaittenbach.

"Das war aber damals ein ganz armer Bettler, der hat ja nicht einmal Schuhe an." Die dreijährige Franziska hat die Geschichte von Sankt Martin mit Begeisterung aufgesogen. Und sie hat die Botschaft verstanden: Wer ein Herz hat und den Ärmsten hilft, dem hilft Gott. Wie in vielen anderen Kindertagesstätten haben sich auch die Mädchen und Buben im Kneipp-Kindergarten Herz Jesu in Rosenberg auf den Martinstag am 11. November vorbereitet.Die "rote Gruppe" ist heuer zuständig für die Gestaltung des Sankt-Martin-Abends. Die Erzieherinnen Cornelia Bohmann und Karin Bühl hatten ihren Mädchen und Buben die Geschichte des römischen Soldaten Martin erzählt, der seinen Mantel mit einem Bettler geteilt hat. Aus dieser Legende ein Spiel zu machen, gefiel den Kindern und schnell fanden sich auch die Darsteller. Als Sankt Martin noch klein war, wollte er schon nicht zum Krieger erzogen werden, heißt es in der Geschichte. Tim (6) ist davon schwer beeindruckt. "Weil der kleine Martin zum Geburtstag ein Schwert geschenkt bekommen hat, war er traurig. Weil er doch nicht kämpfen wollte. Das finde ich cool."Der Martinstag geht zurück auf die Grablegung des Bischofs Martin von Tour am 11. November des Jahres 397. Dieser Tag ist in Mitteleuropa von zahlreichen Bräuchen geprägt. Dazu gehört nicht nur die Martinsgans, sondern am Vorabend vielfach Martins-Singen und ein Laternen-Umzug. In der Herz-Jesu-Kirche ist für die Gestaltung dieses Abends wie in jedem Jahr der Kindergarten gefragt. Dafür wurden zwei Spiele ausgesucht: Einmal die Geschichte von der Mantelteilung und zum anderen ein Dialog zwischen Mutter und Kind, in der es ebenfalls ums Teilen geht. Die beiden Spiele haben die Drei- bis Sechsjährigen mit ihren Erzieherinnen eingeübt.Kilian als Martin und Luca als der Bettler wurden ihrer Rolle entsprechend gekleidet, mit Uniform, Mantel, Helm und Schwert der eine, mit einem zerrissenen Hemd der andere. Auf einem Steckenpferd reitend begegnet Martin dem Bettler, hat Erbarmen mit ihm, teilt mit dem Schwert seinen roten Mantel und gibt die Hälfte dem Armen. Bei diesem Spiel, erklärt Bohmann, gehe es nicht nur um Brauchtum, sondern auch darum, die Kinder hinzuführen zu karitativem Denken und Handeln und zur Nächstenliebe.Mit Erfolg: Die Kinder klatschen begeistert, als Martin seinen Mantel teilt und fordern ihn auf, dem Bettler zu helfen. Auch Sarah als verzweifeltes Kind, das den Inhalt seiner Sparbüchse dem Bettler geben will, ihn aber nicht findet, hat das Mitgefühl der Kindergarten-Freunde. Julia, die Mutter, nimmt die Kleine tröstend in den Arm, erklärt, dass teilen auch auf andere, ganz alltägliche Art geschehen kann, nicht nur mit Geld.Die Proben beider Spiele begleiten Kinder und Erzieherinnen mit dem Singen der Martins-Lieder. "Ich geh' mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir" ist das wohl bekannteste, ebenso schön aber sind die anderen. "Wir halten die Laterne und schauen in das Licht", "Laterne, komm leuchte für mich" oder "Wie Sankt Martin will ich werden, wie Sankt Martin will ich sein". Die Kinder haben Texte und Melodien gelernt, singen mit großer Freude und Begeisterung.Der Höhepunkt für alle kleinen Akteure sind schließlich die Laternen. Mit Mosaikstückchen aus Papier haben die Mädchen und Buben sie beklebt. Und dann noch mit farbigen Handabdrücken geschmückt. "Die Kerzen in den Laternen werden beim abendlichen Martinszug von der Kirche zum Kindergarten zu einer ganz besonderen Atmosphäre beitragen", ist sich Bohmann sicher.