Rund acht Wochen wurde hier gebaut. Jetzt sind die Arbeiten an der Staatsstraße 2240 zwischen Utzenhofen und der Landkreisgrenze zu Neumarkt beendet. Damit ist der letzte Abschnitt eines Projekts geschafft, in das zwei Millionen Euro investiert wurden.

Utzenhofen. Das neu gebaute Straßenstück ist rund 1,8 Kilometer lang. Die Baukosten beliefen sich auf rund 800 000 Euro. Dieser letzte Abschnitt der Staatsstraße 2240, der Bereich zwischen Utzenhofen und der Landkreisgrenze Neumarkt, wurde am Montagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Dazu trafen sich Vertreter des federführenden Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach, Thomas Magerl von der Baufirma Schulz, MdL Harald Schwartz sowie Kastls Bürgermeister Stefan Braun in Utzenhofen.Stefan Noll, der zuständige Abteilungsleiter des Straßenbauamts, erläuterte, Ziel dieser Maßnahme sei es gewesen, die verbrauchte Fahrbahn zu erneuern und sie dabei auch um einen Meter verkehrssicher zu verbreitern. Außerdem seien neue Entwässerungseinrichtungen eingebaut und bereits vorhandene saniert worden. Das sei trotz der nasskalten Witterung gelungen, wofür er der Baufirma ausdrücklich Anerkennung zollte.Bürgermeister Stefan Braun lobte das Tempo, in dem die Planungen umgesetzt wurden. Er erwähnte auch, dass im Zuge der Neugestaltung zwei Haltestellen in Utzenhofen mit sogenannten Buscaps ausgestattet wurden - spezielle Formen von Bordsteinen, die ein barrierefreies Einsteigen ermöglichen.Stefan Noll zeigte sich erfreut darüber, dass die Staatsstraße 2240 nun von der Abzweigung der Lauterachtalstraße (Sternfall) nach Kastl bis zur Landkreisgrenze Neumarkt saniert und damit durchgängig ausgebaut ist. Für Verbesserungen und mehr Verkehrssicherheit auf der insgesamt 5,5 Kilometer langen Strecke habe der Freistaat im Bauzeitraum zwischen 2014 und 2017 knapp zwei Millionen Euro ausgegeben.Noll verwies auch gleich auf das nächste Projekt im Landkreis: Demnächst werde die Ausschreibung der Sanierung der Lauterachtalstraße beginnen. Sie ist wegen Steinschlaggefahr gesperrt . Die Sanierung kann laut Noll jetzt angepackt werden, weil mit den Eigentümern der Lauterachtalfelsen und dem Straßenbauamt eine Kostenregelung gefunden wurde.