Amberg. Der Akt an sich ist ein doch eher nüchterner, wie der Amberger OB Michael Cerny feststellte: Mit einem Bekenntnis zur Bundesrepublik und der Unterschrift unter einer Urkunde sind am Freitagabend im König-Ruprecht-Saal des Landratsamtes ein Wahl-Amberger und drei Wahl-Kümmersbrucker deutsche Staatsbürger geworden. Mit von der Partie waren rund 40 weitere Neu-Bürger, die diesen Schritt schon im Lauf des Jahres gegangen sind.

Die Formalien der Einbürgerung hatten Stadt und Landkreis auch diesmal in ein feierliches Programm gebettet. Begleitet wurde es von einem Sektempfang, vom Frauenchor "Herznote" der Sing- und Musikschule Sulzbach-Rosenberg und von der Fotoausstellung "Angekommen" mit Ursula Lay, Landesvorsitzende der katholischen Erziehergemeinschaft Bayern. Zur Feier des Tages wurde auch Baum gepflanzt: Die Honigesche steht in Amberg in der Gasfabrikstraße. Hier wird nun noch eine Tafel angebracht, auf der die neu Eingebürgerten unterschrieben haben - "als Zeichen, eine neue Heimat gefunden zu haben", wie stellvertretender Landrat Franz Birkl sagte.