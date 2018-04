Dass der Frühling da ist, merkt man auch daran, dass in den Horsten wieder Leben einkehrt. Die Störche, die in der Oberpfalz ihren Nistplatz haben, sind großteils aus den südlicheren Gefilden zurückgekehrt. Auf der Internetseite des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) lässt sich live nachverfolgen, wo die Störche in Bayern leben und ihre Nester haben. Auch, ob es sich um einen Einzelgänger, ein Storchenpaar oder um einen Standort mit Nachwuchs handelt.

Zwar zeigt die interaktive Storchenhorstkarte noch mehrere verwaiste Brutplätze insbesondere im Raum Weiden, Eschenbach und in der südöstlichen Oberpfalz Doch unter anderem in Schwandorf, Schwarzenfeld und Pleystein ist Meister Adebar bereits zurückgekehrt. In Nabburg, Perschen und Pfreimd sitzen sogar schon Paare, ebenso im Hahnbacher Nest auf dem Amberger Tor oder in Auerbach - auch in Vilseck ist der Vogel mittlerweile gesichtet worden.Die Klimaerwärmung hat zur Folge, dass sich viele Weißstörche den beschwerlichen Weg bis nach Afrika sparen und die kalten Monate in heimatnäheren Regionen verbringen. Das Satelliten-Telemetrie-Projekt des LBV, bei dem die Vögel mit kleinen Sendern am Rücken versehen werden, zeigt, dass die Überwinterungsgebiete inzwischen in Spanien oder sogar nur in Franken liegen - so haben allein in der Umgebung von Neustadt an der Aisch rund 50 Störche ihre Heimat.___Storchenkarte im Internet: