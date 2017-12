Es ist zu einem Ritual der Vorweihnachtszeit geworden: die Stunde der Begegnung im Landratsamt. Hier werden Lehrer für ihr Dienstjubiläum ausgezeichnet, in den Ruhestand oder Freistellungsphase verabschiedet oder offiziell befördert.

Für 15 Lehrer hieß es in diesem Jahr Abschied nehmen. Sie wurden von Landrat Richard Reisinger, Schulrat Stephan Tischer und Personalratsvorsitzenden Martin Sekura in den Ruhestand verabschiedet. Sie hätten "im Laufe ihres Lehrerlebens die bayerische Schulgeschichte mitgeschrieben und die Entwicklungen des Schulsystems stets loyal und mit großem Engagement mitgetragen", betonte Tischer in seiner Rede. Tischers Dank für die Verdienste um das Schulwesen galt ebenso den 23 Lehrern, die in diesem Jahr ihr 25- oder 40-jähriges Dienstjubiläum feiern durften. Für Musik sorgte die Flötengruppe der Grundschule Ammersricht unter der Leitung von Birgit Sonntag.Ruhestand:Reinhold Aures (MS Neukirchen-Königstein), Karin Holzer, Hedwig Jotz, Christel Keyl (alle MS Krötensee), Thea Klose (GS Schnaittenbach), Johannes Lindner (MS Auerbach), Gerhard Linhart (MS Schnaittenbach), Agnes Maul (GS Vilseck), Brigitte Messer (GS Ammerthal), Wolfgang Michalik (GS Poppenricht), Josef Neiß (MS Ensdorf), Friedrich Neumüller (MS Hahnbach), Josef Schmaußer (GS Hirschau), Helma Steindl (GS Kastl), Herbert Übelacker (MS Neukirchen-Königstein)40 Jahre:Maria Dandorfer (GS Ebermannsdorf), Hermann Dotzler (MS Krötensee), Ingeborg Fuchs (GS Edelsfeld), Gerhard Hambeck (MS Neukirchen-Königstein), Beate Huber (GS Auerbach), Günter Hufnagel (MS Krötensee), Heinz Lang (MS Kümmersbruck), Emma Niklas (MS Hahnbach), Stilla Pröls (GS Vilseck), Rudolf Scheuerer (GS Rieden), Cornelia Schießl (MS Hahnbach), Martin Sekura (GS Kastl), Anna Maria Stubenvoll (GS Freihung), Monika Wein (GS Rieden), Michael Zollinger (GS Hahnbach)25 Jahre:Karin Böhm (MS Krötensee), Susanne Hajri (GS Kümmersbruck), Cornelia Hartig (GS Ursensollen), Michael Kirsch (MS Kümmersbruck), Sabine Lubich (GS Hohenburg), Michaela Makitta (GS Neukirchen-Etzelwang), Birgid Nefe (GS Kümmersbruck), Gabriele Swandulla (MS Krötensee).