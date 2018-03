Zum landesweiten Sprecher wurde Muk Röhrl (Gasthaus Röhrl, Eilsbrunn) gewählt, sein Stellvertreter ist Christopher Riemensperger (Golden Tulip Hotel Olymp, Eching). Als Regionalsprecherin vertritt Susanne Richthammer (Landgasthof Zum Bärenwirt, Rieden) die Oberpfalz. Das Forum Junge Gastgeber ist in der vergangenen Landesdelegiertenversammlung von Dehoga Bayern ins Leben gerufen worden. Es soll das Image der Branche verbessern, auch in Bezug auf die Fachkräftesicherung, heißt es in einer Presseinfo.Susanne Droux , Leiterin des Forums Junge Gastgeber, ergänzt: "Gerade für junge Gastgeber soll unser Forum eine Heimat für Erfahrungsaustausch sein. Wir wollen einfach 'Lust auf Unternehmertum' schaffen und verstehen uns als "Branchendreher." Eine weitere Aufgabe des Forums ist das Aufzeigen von Trends und Innovationen, wie beispielsweise aktuell die Digitalisierung der Branche. Das Netzwerken sei ein wichtiger Teil des Forums. "Denn andere Gastgeber haben teilweise die gleichen Herausforderungen, gemeinsam finden sich oft neue Lösungsansätze. Das gibt Mut", sagt Julia Schiffer, stellvertretende Forum-Leiterin.