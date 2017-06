Fast auf jeder Messe wird Sylvie Arnoux auf das Buch angesprochen, das sie über ihre Großmutter geschrieben hat: "Der Krieg der Louise". Dass ihre Oma nun auch in der Ausstellung zum Kriegsgefangenenlager in Theuern auftaucht, macht die Autorin stolz - "und erfüllt vielleicht meiner Oma einen Wunsch".

Akribische Forschungen

Nachkommen gefunden

"Sehr bewegend"

Die Bücher Das Kriegsgefangenenlager Amberg-Kümmersbruck im Ersten Weltkrieg. Begleitband zur Ausstellung in Zusammenarbeit von Staatsarchiv Amberg, Stadtarchiv Amberg, Gemeinde Kümmersbruck und Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern, Theuern 2017



Sylvie Arnoux, La Guerre de Louise 1914-1921. Parcours de déportés civils en Allemagne, Virieu 2016



Weitere Informationen (auch über Bezugsmöglichkeiten): www.entre-temps-editions.fr. (ll)

Wie der Kontakt zustande kam Vor vier Jahren nahm Sylvie Arnoux über das Rathaus von Périgueux Kontakt mit Anne-Marie Brey auf. Die gebürtige Französin lebt in Amberg und ist hier Vorsitzende des Freundeskreises Périgueux. Sylvie Arnoux bat sie, im Staatsarchiv nach Material zu suchen, das weitere Erkenntnisse zu ihrer Großmutter bringen könnte.



Zuerst musste Anne-Marie Brey aber eine Fehlanzeige konstatieren: "Über Zivilgefangene gab es hier nichts." Fündig wurde sie dann allerdings in Zeitungen aus diesen Jahren sowie im Stadtarchiv, wo sie unter anderem einen ganzen Karton mit Post von Kriegsgefangenen auswerten konnte.



Als Sylvie Arnoux und Anne-Marie Brey im Dezember 2016 mit der Geschichte von Louise Collignon zu den Machern der Ausstellung über das Kriegsgefangenenlager kamen, freuten die sich sehr, sagen Dr. Maria Rita Sagstetter und Dr. Johannes Laschinger, die Leiter von Staatsarchiv Amberg und Sadtarchiv Amberg. Denn mit den Zivilgefangenen war plötzlich ein vollkommen neuer Aspekt aufgetaucht.



"Der war uns sehr willkommen", erinnert sich Sagstetter, "weil wir sonst nur Dokumente aus der Verwaltung hatten. Aber erst diese privaten Dokumente gaben dem Einzelnen ein Gesicht, spiegeln die Geschichte an menschlichen Schicksalen wider. Es war ein zusätzliches Mosaiksteinchen, das alles wunderbar ergänzt hat."



Und weil "Der Krieg der Louise" sich einige Monate lang auch in Amberg abspielte, besuchte Sylvie Arnoux während ihres Aufenthalts hier Oberbürgermeister Michael Cerny und überreichte ihm ein Exemplar ihres 2016 erschienenen Buches, an dem sie zwölf Jahre lang gearbeitet hatte. Cerny zeigte sich sehr beeindruckt und hoffte auf weitere Kontakte. (ll)

Theuern. Eigentlich schreibt Sylvie Arnoux Kinder- und Jugendbücher. Vor 15 Jahren aber stieß sie auf die "Kriegshefte" ihrer Großmutter Louise Collignon. Das waren Tagebücher, in denen die zu Beginn des Ersten Weltkriegs 17-jährige Lothringerin ihre Deportation ins Kriegsgefangenenlager Amberg schildert, in dem sie vom 22. Oktober 1914 bis zum 31. Januar 1915 lebte, sowie ihre Odyssee in den folgenden Jahren bis 1921, als sie aus Südfrankreich in ihr Heimatdorf zurückkehren konnte."Ich war acht oder neun Jahre alt, als meine Oma gestorben ist", erzählt Sylvie Arnoux. Da interessiert man sich natürlich noch nicht für die Geschichten aus dem Krieg. Und die Großmutter habe selbst mit ihren drei eigenen Kindern nur wenig darüber gesprochen. Umso bewegender fand die Autorin, was in den Tagebüchern stand, "weil ich noch nie davon gehört hatte".Und sie wollte mehr davon wissen. Also stieg sie ins Halbdunkel der Archive hinab, in Frankreich ebenso wie in Bayern, und rekonstruierte Tag für Tag der siebenjährigen Irrfahrt ihrer Oma. Sylvie Arnoux weiß jetzt, dass im ersten Konvoi 600 Zivilgefangene aus der Gegend um Verdun nach Amberg kamen, sehr zur Verwunderung der Lagerleitung, die mit Soldaten gerechnet hatte und sich jetzt Frauen, Kindern und alten Menschen gegenübersah. "Fünf der Frauen waren schwanger, drei Kinder wurden hier tot geboren", berichtet Sylvie Arnoux von ihren akribischen Forschungen.Der Weg von Louise Collignon zurück nach Frankreich führte über die Schweiz und Rastatt. "Dort war es viel schlimmer als in Amberg, weil der Lagerchef hier viel humaner war als der dortige", sagt Arnoux. Sie ist in die Oberpfalz gekommen, um die Ausstellung "Das Kriegsgefangenenlager Amberg-Kümmersbruck im Ersten Weltkrieg" im Schloss Theuern zu besuchen. Vor vier Jahren war sie schon einmal da. Damals stand sie vor dem Obelisk im Kümmersbrucker Friedhof, der an die Kriegsgefangenen erinnert.Sie hat gemerkt, dass die Einheimischen nicht wirklich etwas damit anfangen konnten. Doch auch den Franzosen brachte "Der Krieg der Louise" einen Aspekt der Jahre von 1914 bis 1918 näher, der lange vernachlässigt worden war: die Zivilgefangenen. Neben der Kriegsgeschichte aus Sicht der Soldaten war für sie bisher kaum Platz gewesen.Bei ihren Recherchen ist Sylvie Arnoux auf viele andere Nachkommen von in Amberg Internierten gestoßen. Einer davon ist Thierry Adam. Sein Großvater - am 8. September 1914 gefangengenommen - war ab März 1915 hier eingesperrt. In Adams Familie war der Krieg immer präsent, nicht zuletzt weil seine Großmutter Deutsche ist.Doch den unmittelbaren Einblick ins Leben im Amberger Lager bekam er erst, als er eine Schachtel voller Briefe fand, die sein Großvater aus der Gefangenschaft geschrieben hatte. Zudem stellte Adam im Internet Bilder aus dem Lager zur Verfügung, auf die Sylvie Arnoux stieß. Seitdem stehen die beiden in Kontakt. Und als sie ihm mitteilte, dass sie sich die Ausstellung ansehen werde, fuhr auch er nach Theuern."Sehr bewegend" findet Sylvie Arnoux das hier Gezeigte. Weil man da endlich die Menschen hinter den Soldaten, hinter den Gefangenenzahlen sehe. Dass sie mit der Geschichte ihrer Großmutter einen Teil dazu beitragen durfte, empfinde sie als große Freude und Ehre. Sie habe vor vier Jahren Bayern entdeckt und sei hier nur auf sehr warmherzige Menschen gestoßen. Deshalb betrachte sie ihr Mitwirken als eine Art Erfüllung.Übrigens: Im Zweiten Weltkrieg musste die Großmutter von Sylvie Arnoux noch einmal aus ihrem Heimatort fliehen. Sie ging in das südfranzösische Dorf, in dem sie schon bis 1921 gelebt hatte. "Dort ist sie dann geblieben. Sie kam nie mehr zurück nach Lothringen."