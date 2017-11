Er ist sehr umstritten und bestimmt nicht überall willkommen: Der Kormoran richtet vor allem in den Wintermonaten teils verheerende Schäden in Zuchtanlagen sowie den Fischbeständen in Flüssen und Bächen an. Jetzt bildet sich eine Allianz aus Teichwirten, Angelfischern und Jägern in der Nordoberpfalz. Ihr erklärtes Ziel: freilebende Fischarten und Teichwirtschaft erhalten.

Erfolg mit Attrappen

Austausch ist wichtig

Hahnbach. Der Einladung zu einer Info-Veranstaltung nach Hahnbach ins Gasthaus Ritter zum Thema Kormoran folgten über 40 Interessenten aus Jagd und Fischerei, sie kamen aus den Regionen Vilseck, Hahnbach, Sulzbach-Rosenberg, Amberg, Schmidmühlen, Burglengenfeld, Hirschau, Weiden, Tirschenreuth und Lauterach. Der Obmann der Angelfischer, Reiner Wolfrath, begrüßte die Kooperation, die schon erste Erfolge aufzuweisen hat. Er stellte klar, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Kormoran-Bejagung durch die artenschutzrechtliche Ausnahmeverordnung oder Allgemeinverfügungen gegeben seien, jetzt müsse man sie nur noch umsetzen. "Es liegt nur mehr an uns!" Durch die Kormorane und auch den vermehrt auftretenden Fischotter sei die Fischerei als solche bedroht. "Es geht nicht darum, eine Tierart auszurotten, sondern auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren", meinte Wolfrath im Hinblick auf die ohne natürliche Feinde agierenden Fischräuber.Kormoranmanager Tobias Küblböck von der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Fischerei aus Höchstadt/Aisch, gab Einblicke zu den vorhandenen Regelungen über die Kormoranbejagung. Dabei kam auch zur Sprache, welche Bejagungstechnik - zum Beispiel mit Attrappen - am erfolgreichsten ist.Küblböck machte den Teichwirten deutlich, dass es wohl keine hundertprozentigen Schutz für ihre Gewässer gebe - egal, ob Überspannung, Wildzaun oder Unterwasser-Käfig. Wirkung zeigten dagegen nachhaltige, gemeinschaftliche Vergrämungsaktionen, wie er an Beispielen belegte. Die Verlustraten von bis zu 80 Prozent sanken dadurch deutlich. Ein einziger Kormoran braucht durchschnittlich ein Pfund Fisch am Tag - bei größeren Schwärmen ist man da schnell im Zentner-Bereich. Die Kormorane, die an der Ostsee massenweise brüten, kämen im Winter bis ins Alpenvorland herunter. In unseren Bereich befinde sich auch eine große Brutkolonie an den Charlottenhofer Weihern bei Schwandorf, deren Belegschaft im Umkreis von über 30 Kilometern aktiv jage. Obwohl in Bayern 6- bis 8000 Stück jährlich erlegt würden, sei keine Verminderung festzustellen wegen des starken Zuzugs aus dem Norden.Verletzte, versprengte oder gar tote Fische in den Teichen seien ein Zeichen für die Jagd der Wasserraben. Ziel: nachhaltige Vergrämung durch effektive Bejagung, auch an neuen Schlafplätzen. Küblböck plädierte für ein europaweites Populationsmanagement bei dieser Vogelart - inzwischen stünden bereits 90 Prozent der freilebenden Fische in Bächen und Flüssen auf der Roten Liste.Hans-Hermann Lier vom Fischereiverein Amberg fungiert als Koordinator vor Ort. Er berichtete von Kormoran-Fischzügen im Truppenübungsplatz, Hahnbach, am Rosenbach, bei der Kläranlage Theuern, am Gebenbach und anderswo im Landkreis. Wichtig sei ein steter, zuverlässiger Austausch über Sichtungen, Schlafplätze und Zielgebiete. Dann könnten effektive Aktionen geplant werden. Fischer, Teichwirte und Jäger zeigten sich einig, zum Schutz der Fische gemeinsam tätig zu werden.