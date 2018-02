Amberg-Sulzbach. Die Vertreter des Klosters Ensdorf, des Sozialdienstes katholischer Frauen, der Projekthilfe Dr. Luppa, des franziskanischen Hilfswerks LAFIA, des Kolping Bildungswerks, der Blindenhilfe und des Projekts Socialis for the Gambia konnten sich jetzt noch einmal weihnachtlich freuen. Im Landratsamt hatten Landrat Richard Reisinger und das Organisatoren-Ehepaar Wolfgang und Heidemarie Sander eine Überraschung für sie parat: jeweils einen Scheck über 350 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös des Tombolaverkaufs bei der Klösterlichen Weihnacht im Landratsamt. Die Tombola war ein Novum in der Geschichte dieses besonderen Weihnachtsmarktes, den die Sanders seit nunmehr 22 Jahren organisieren. 375 Preise konnten an zwei Samstagen im Advent vergeben werden. "Ich habe noch nie so viele frohe Menschen gesehen", berichtete Wolfgang Sander jetzt bei der Spendenübergabe. Durch den Verkauf der 1219 Lose für je zwei Euro kamen am Ende knapp 2450 Euro zusammen, die nun gleichmäßig auf die sieben Hilfsorganisationen verteilt werden konnten.

Landrat Richard Reisinger dankte dem Ehepaar Sander als "Motor der Klösterlichen Weihnacht". Diese ist für ihn mehr als nur eine Alternative zu den rein kommerziellen Weihnachtsmärkten. Sie lenke das Augenmerk auf den ursprünglichen Sinn von Weihnachten. Die Tombola sei herausragend gewesen, lobte er die Arbeit des Ehepaars Sander. Auch in diesem Jahr wollen sich die beiden für die Klösterliche Weihnacht wieder etwas Neues einfallen lassen.