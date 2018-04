Amberg-Sulzbach. Besuch von der Gemeinschaft St. Georg (GSG) Rosenberg hieß Landrat Richard Reisinger jetzt im Landratsamt Amberg-Sulzbach willkommen. Rund 20 Altpfadfinder nahmen die Möglichkeit wahr, unter sachkundiger Führung des Landrats hinter die Kulissen des Amtes zu blicken. Reisinger nahm sich an diesem Nachmittag viel Zeit. Er gab der Gruppe zahlreiche Informationen über die Geschichte des Kurfürstlichen Schlosses oder das Glockenspiel am Haupteingang mit auf den Weg. Ein besonderes Schmankerl war zudem die Gelegenheit, einen Blick in das Dienstzimmer des Landrats und die Hauskapelle werfen zu dürfen. Im König-Ruprecht-Saal gab es zum Abschluss noch Wissenswertes über den Landkreis, das Landratsamt, die Arbeit im Kreistag sowie die Aufgaben des Landrats. Bild: Michael Schröter