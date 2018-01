Amberg-Sulzbach. "Trittsteine um den Hirschwald", heißt die Veranstaltung, die das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Freitag, 26. Januar, um 19.30 Uhr im Gasthof Erlhof in Erlheim anbietet. Hinter dem etwas kryptischen Namen verbirgt sich eine Aktion zur biologischen Gestaltung der Grenzbereiche hin zum Hirschwald. Mit im Boot sind auch der Bayerische Bauernverband und die BJV-Kreisgruppe Amberg, die ebenfalls ihren Beitrag bei der Auftaktveranstaltung leisten werden. Und natürlich sind auch alle interessierten Bürger eingeladen.

Ziel des Projekts ist die Schaffung, Aufwertung und Vernetzung von Wildlebensräumen in unserer Kulturlandschaft, insbesondere in der Feldflur. In Frage kommen dabei insbesondere Blühflächen und Feldrandstreifen, Winterbegrünungen sowie Hecken und Streuobstflächen. Sie alle bieten Wildtieren wie Rehen, Hasen und Rebhühnern, aber auch Bienen und Schmetterlingen Deckung und Nahrung. Gleichzeitig wird durch solche Trittsteinbiotope auch das Landschaftsbild insgesamt aufgewertet.Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Landwirte, Waldbesitzer, Jäger und Naturschützer sich austauschen und über mögliche Vernetzungen der Lebensräume abstimmen können. Um bei dem Projekt auch die Öffentlichkeit miteinzubinden, sind außerdem Aktionstage geplant, bei denen einzelne lebensraumverbessernde Maßnahmen vor Ort vorgestellt werden.Den Schwerpunkt der Auftaktveranstaltung bilden eine Reihe von Impulsreferaten, in denen die verschiedenen Maßnahmen der Gestaltung von Wildlebensraum vorgestellt werden, und in denen auch auf die Möglichkeiten für eine staatliche Bezuschussung wie zum Beispiel Vertragsnaturschutz, Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm und Leader eingegangen wird.