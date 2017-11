Sie hatten ihm über ein Jahr lang den Führerschein genommen. Jetzt weiß ein 48-Jähriger, dass dies zu Unrecht geschah. Denn eine Trunkenheitsfahrt, in deren Verlauf ein Unfall passierte, war nicht beweisbar. Das Landgericht hat in diesem Fall eine Berufung der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen.

Gerät nicht geeicht

"Eher ganz wenig"

Zwei Mal den Kürzeren gezogen Die Frage stellt sich: Geht die Staatsanwaltschaft jetzt zum Oberlandesgericht und legt Revision ein? Sie zog zum zweiten Mal in einem Verfahren den Kürzeren, das von Merkwürdigkeiten und Pannen geprägt war. Gegen den mutmaßlichen Trunkenheitsfahrer hatte Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro gefordert und einen weiteren Führerscheinentzug von drei Monaten verlangt. Weil er eben in "relativer Fahruntüchtigkeit" unterwegs gewesen sei.



Dem widersetzte sich Verteidiger Reinhard Jäger entschieden. "Ein nicht geeichtes Testgerät, eine verschwundene Blutentnahme", führte er den Richtern vor Augen. Von daher sei keinerlei Beweis zu führen. Dem schloss sich der Beschuldigte an: "Drei Halbe Bier den ganzen Tag über. Mehr waren es nicht." Er war zuvor nie strafrechtlich aufgefallen. Interessant ist, was dem Mann auf dem Ermittlungsweg widerfuhr. Das Ergebnis der Blutentnahme wurde ihm trotz wiederholter Nachfragen von der Nabburger Polizei nicht mitgeteilt. Sie wusste zu diesem Zeitpunkt längst, dass das Röhrchen verschwunden war. Dass es kein Ergebnis gab, erfuhr der heute 48-Jährige erst Monate später durch eine Staatsanwältin. Sie war nicht die erste, die den Fall auf dem Tisch hatte. Vor ihr hatten schon andere die Akten gewälzt.



Ob der Angeklagte nun eine finanzielle Entschädigung für den ihm zu Unrecht entzogenen Führerschein erhält, steht in den Sternen. Die 3. Strafkammer des Landgerichts traf dazu keine Entscheidung. In erster Instanz war ihm ein solcher Schadenersatz noch in Aussicht gestellt worden. (hwo)

Es gibt keinen Promillewert, an dem sich ein Urteil festmachen lassen könnte. Richter Thomas Heydn

Amberg/Schwandorf. An einem Januarabend vor jetzt nahezu zwei Jahren war auf der Staatsstraße 2151 zwischen Knölling und Wolfring (Gemeinde Fensterbach) ein Unfall geschehen. Ein Autofahrer hatte einen voraus fahrenden Traktor gerammt, an den ein Holzspaltgerät gekoppelt war. Die Fahrzeuge nahmen Totalschaden und beide Beteiligten wurden verletzt. Der heute 48 Jahre alte Verursacher aus dem östlichen Kreis Amberg-Sulzbach so schwer, dass er mehrere Tage im Amberger Krankenhaus bleiben musste.Was dann geschah, glich einem Spießrutenlauf für den 48-Jährigen. Obwohl am Unfallort weder Sanitäter noch Polizeibeamte bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde er auf Weisung der Nabburger Polizei im Klinikum St. Marien von Uniformierten der Inspektion Amberg auf Alkohol getestet. Einer dieser Beamten sagte jetzt vor dem Landgericht, er habe sehr wohl den Eindruck bekommen, in der Notaufnahme einen Angetrunkenen vor sich zu haben. Doch diese Ansicht widersprach krass der Meinung eines behandelnden Klinikarztes. Der Mediziner kreuzte in seinem Protokoll nichts an, was auch nur andeutungsweise auf Alkohol hätte schließen können.Die Reihe von Merkwürdigkeiten setzte sich fort. Ein Alkotest, vorgenommen mit einem Gerät, das nicht geeicht war und deshalb keine gerichtsverwertbaren Ergebnisse liefern konnte, erbrachte knapp 1,3 Promille. Daraufhin kam es zur Blutentnahme. Doch sie verschwand auf bis heute ungeklärte Weise auf dem Weg von der Nabburger Polizei zum Untersuchungslabor.Hätte man nicht damals schon die Akten sofort schließen müssen? Keineswegs. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und es dauerte genau ein Jahr bis zum Prozess vor dem Schwandorfer Amtsgericht. Dort sagte der Angeklagte: "Ich habe tagsüber drei Halbe Bier getrunken." Das wurde von einem Zeugen, der die ganze Zeit über an der gemeinsamen Arbeitsstelle in Schwarzenfeld mit ihm beieinander war, bestätigt.Der Schwandorfer Richter Thomas Heydn kam zu der Meinung: "Es gibt keinen Promillewert, an dem sich ein Urteil festmachen lassen könnte." Er ließ die angebliche Trunkenheit wegfallen und verhängte 800 Euro Geldstrafe wegen des von dem Mann verursachten Auffahrunfalls mit einhergehender Körperverletzung beim Schlepperfahrer. Nur das war nachweisbar. Die Staatsanwaltschaft ging in Berufung. Damit war für eine zweite Verhandlungsrunde vor dem Amberger Landgericht gesorgt. Abermals mit einem Angeklagten, der glaubhaft versicherte: "Es waren über viele Stunden hinweg nur drei Halbe Bier." Das nahm ihm Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier zwar nicht ab. Aber die Fakten sprachen gegen den Anklagevertreter.Denn zu diesem zweiten Prozess war nun der Erlanger Rechtsmediziner Professor Peter Betz als Gutachter geladen. Er bezeichnete das zum Test verwendete Gerät als ungeeignet für genaue gerichtsrelevante Werte und fügte hinzu, es gebe (weil verschwunden) keine Kenntnisse über die erfolgte Blutentnahme. "Was haben wir?", fragte der Vorsitzende Richter Gerd Dreßler eine knappe Stunde später. Die sinngemäße Antwort gab er selbst: "Eher ganz wenig." Denn wenn nichts vorhanden sei, was die Feststellungen des Beschuldigten widerlegen könne, müsse dem Erstrichter zugestimmt und die Berufung der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen werden. Auf reine Verdachtsmomente, so Dreßler, lasse sich keine Entscheidung gründen.Deshalb bleibt es nun bei den 800 Euro Geldstrafe wegen des von dem 48-Jährigen verursachten Unfalls. Allerdings nicht im Zustand der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit. "Denn die Karambolage", sagte Richter Gerd Dreßler, "kann auch durch andere Umstände ausgelöst worden sein." (Angemerkt)