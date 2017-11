Über den Kuhstall zum Beutezug

Birgland. Zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Ortschaft Eckeltshof verschafften sich in der Nacht zum Montag bislang unbekannte Einschleichdiebe Zutritt. Über den offen stehenden Kuhstall gelangten sie zu weiteren Wirtschaftsräumen des Betriebes. Abgesehen hatten es die Diebe unter anderem auf Werkzeugmaschinen: Drei Trennschleifer, ein Akku-Bohrhammer, ein Akku-Schrauber sowie ein Mörtelquirl eines namhaften Herstellers wechselten den Besitzer. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Wie die Polizei zusätzlich meldet, war bereits in den frühen Morgenstunden des Freitag, 3. November, auf bislang unbekannte Art und Weise in das gleichen Anwesen eingestiegen worden. Damals ließen sie Bargeld und Getränke im Wert von etwa 215 Euro mitgehen.Möglicherweise hängen die Diebstähle mit der räumlichen Nähe des Tatortes zur Autobahn A 6 zusammen. Jedenfalls gehen die Beamten der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg davon aus, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein muss. Zeugen, die die Ermittlungsarbeit der Polizei mit Hinweisen unterstützen können, werden gebeten, sich unter 09661/87 44-0 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.