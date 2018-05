Amberg-Sulzbach. Die Abschaffung der Wehrpflicht macht sich bemerkbar - in sinkenden Mitgliederzahlen. Diese waren ein Thema beim Kreisverband Amberg im Bayerischen Soldatenbund 1874 im Gasthaus Erras in Raigering.

Vorsitzender Norbert Bücherl, zugleich Ortsvorsitzender der SRK Freihung, bedauerte, die negative Entwicklung bei der Mitgliederzahl (aktuell 393, zehn Personen weniger als 2016) im Kreisverband, wie auch in den sieben Ortskameradschaften, liege im Trend der Zeit.Durch die aus seiner Sicht unnötige Abschaffung der Wehrpflicht 2011 trügen die Verantwortlichen im Bund eine Mitschuld daran, dass die Reservisten- und militärische Traditionsverbände mangels Neuzugängen überaltern: Das gefährde ihren Fortbestand. Das Durchschnittsalter im Kreisverband liege bei über 60 Jahren. Wegen Mitgliedermangels musste im vergangenen Jahr der Ortsverband KSK Hirschau aufgelöst werden. Unverständnis äußerte Bücherl über die Führung des Krieger- und Reservistenvereins Vilseck, die der Kreisversammlung unentschuldigt fern blieb. Trotzdem erwarte dieser Verein, dass andere Kameradschaften an seiner Festveranstaltung anlässlich "200 Jahre Fahnenweihe" teilnehmen, kritisierte er.Der Kreisvorsitzende hat den Verband 2017 bei knapp 50 Terminen in Ortskameradschaften, im Bezirks- und Landesverband, bei der Bundeswehr und im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vertreten. Kreiskassier Norbert Schwendner (SKV Kemnath) trug den Kassenbericht für 2017 vor, der von Nachzahlungen von 2016 an den Landesverband geprägt war. Mit den vom Landesverband gewährten Zuschuss von 50 Cent pro Mitglied im Jahr (entspricht bei 393 Mitgliedern 197,50 Euro) könne man keine großen Sprünge machen. Weil einer der beiden Revisoren, Florian Gleich (SRK Hahnbach) aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, wählte die Versammlung Leonhard Weber (SRK Hahnbach) neu in dieses Amt.

Bezirksvorsitzender Horst Embacher referierte über aktuelle Themen des Bezirks- und Landesverbands.

Stellvertretender Kreisvorsitzender Hartmut Schendzielorz (SKV Sorghof) erkundigte sich nach dem Stand der Fusions-Verhandlungen mit dem benachbarten Kreisverband Sulzbach-Rosenberg, geführt von Horst Embacher. Dieser und auch Norbert Bücherl kündigten an, dass die Verhandlungen im zweiten Halbjahr 2018 beginnen. Vorsitzender Karl Koller von der KSK Raigering und Umgebung merkte an, er sehe schwarz für seine Ortskameradschaft: Trotz intensiver Suche habe sich kein Mitglied gefunden, das seine Nachfolge antreten wolle. Nach derzeitigen Stand drohe der Kameradschaft deshalb im nächsten Jahr die Vereinsauflösung - wenn sich nicht noch ein neuer Vorsitzender finde. (nbu)