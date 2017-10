Amberg-Sulzbach. Die Bundesstraße 14 wird zwischen Schnaittenbach und Wernberg-Köblitz erneuert: Die Arbeiten beginnen am Montag, 23. Oktober, - und sind nach Mitteilung des Staatlichen Bauamts nur möglich, wenn die Straße ab Dienstag, 24. Oktober, komplett gesperrt wird. Das bedeutet, dass der Verkehr umgeleitet wird.

Nach Auskunft des zuständigen Abteilungsleiters beim Bauamt, Stefan Noll, wird die B 14 bei Holzhammer auf rund 2,3 Kilometern erneuert. Dazu werden beschädigte Asphaltschichten abgefräst, die Binderschicht darunter ausgewechselt oder verstärkt, ebenso wie Fahrbahndecke, Bankette und Markierungen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 500 000 Euro. Die Vollsperrung gilt ab dem frühen Dienstagmorgen. Je nach Wetter und damit Baufortschritt ist sie bis Dienstag, 31. Oktober, in Kraft. "Anschließende Arbeiten können unter halbseitiger Sperrung ausgeführt werden", sagt Noll.Für den Verkehr von Schnaittenbach nach Wernberg-Köblitz gibt es eine Umleitung von Schnaittenbach über die Staatsstraße 2238 nach Weiden und von dort zurück nach Wernberg-Köblitz. In der Gegenrichtung verläuft die Ausweichroute über die Staatsstraße 2399 nach Kemnath am Buchberg und von dort über die Kreisstraßen AS 26 und AS 19 zurück zur B 14 in Schnaittenbach. Getrennte Umleitungen sollen dafür sorgen, "übermäßige Belastungen in den jeweiligen Umleitungsstrecken zu vermeiden", erläutert Noll - und bedauert, dass "kleinräumigere Umleitungen mangels geeigneter Straßen" nicht möglich sind. Holzhammer bleibe auch während der Sperrung der B14 von Norden über die Kreisstraße AS 32 erschlossen.Soweit es die Witterungsverhältnisse erlauben, gehen die bauausführende Firma und das Staatliche Bauamt davon aus, dass die Arbeiten innerhalb von rund zwei Wochen abgeschlossen werden können.