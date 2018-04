Ein Baum, der in eine Hochspannungsleitung stürzte, hat am Mittwochnachmittag in rund 1800 Haushalten im Zentrum und im Westen des Landkreises für einen Stromausfall gesorgt.

Laut Bayernwerk-Pressesprecher Christian Martens traf der Baum um 15.21 Uhr die Leitung zwischen Oedgodlricht und Altmannsberg (beide Stadt Vilseck). Das legte die Stromversorgung in Teilen von Sulzbach-Rosenberg, Hahnbach, Vilseck, Edelsfeld, Königstein, Hirschbach und Neukirchen lahm."Um 16.29 Uhr hatte jeder Haushalt wieder Strom, also Vollversorgung", erklärte Martens zur Dauer des Ausfalls. Die Reparatur des betroffenen Leitungsstücks werde ein bis zwei Wochen in Anspruch nehmen, da dabei auch ein Strommast getauscht werden müsse. Weitere Versorgungsausfälle seien deshalb aber nicht zu befürchten. "Wir haben in dieser Zeit lediglich eine Sicherheitsstufe weniger."