Unerwünschte Kirchenmaler toben sich an Außenfront von St. Michael aus

Poppenricht. Keinerlei Respekt vor religiösen Einrichtungen haben offenbar die unbekannten Schmierfinken, die in der Nacht zum Sonntag in Poppenricht zugange waren: An der zur Staatsstraße 2040 hin gelegenen Außenwand der katholischen St.-Michael-Kirche brachten sie den Schriftzug "Gott ist tot!" an. Für Ersten Hauptkommissar Michael Kernebeck, Leiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg, ist das Handeln schlichtweg "geschmacklos". Die Buchstaben verlaufen auf einer Fläche von circa zwei Metern mal 60 Zentimeter. Die Unbekannten verwendeten grüne Farbe. Der katholischen Kirchenstiftung ist durch die sinnlose Schmiererei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Zeugen, die mit Hinweisen auf die unerwünschten und dumpfen Kirchenmaler aufwarten können, werden gebeten, sich unter Telefon 09661/87 44-0 mit der Polizeiinspektion im Sulzbacher Schloss in Verbindung zu setzen. Eventuell haben Autofahrer von der vielfrequentierten Staatsstraße her in der Sonntagnacht verdächtige Beobachtungen gemacht. Bild: Hartl