Ursensollen. Vier Leichtverletzte und ein Schaden von circa 11 000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagnachmittag auf der B 299 bei Ursensollen. Nach Polizeiangaben war um 16.55 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Renault mit Hamburger Kennzeichen von Ursensollen in Richtung Amberg unterwegs. An der Autobahn-Anschlussstelle Amberg-West wollte er nach links auf die A 6 in Richtung Nürnberg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mini. Bei dem Zusammenstoß blieb der Unfallverursacher unverletzt, die vier Insassen im entgegenkommenden Fahrzeug wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Feuerwehren Amberg und Ursensollen leuchteten während der Unfallaufnahme aus, regelten den Verkehr und halfen außerdem bei den Aufräumarbeiten. Bild: gf