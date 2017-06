Tödlich verunglückt ist am Donnerstag ein Motorradfahrer bei Nitzlbuch (Auerbach/Landkreis Amberg-Sulzbach): Der Mann wurde von einem Zeugen leblos am Straßenrand gefunden.

Bislang konnte das Polizeipräsidium Regensburg nur wenig zu diesem tragischen Unfall sagen. Auch die Personalien des Verunglückten sind noch nicht geklärt. Wie das Präsidium auf Nachfrage mitteilte, hat ein Passant den Motorrradfahrer am Donnerstag gegen 15.40 Uhr an der Bernreuther Straße in Nitzlbuch (Auerbach) liegen gesehen und daraufhin die Polizei verständigt.Diese schickte sofort den Notarzt los, der jedoch nichts mehr tun konnte: Der Mann war bereits tot. Die Polizei hält es für möglich, dass er schon Stunden vorher verunglückt sein könnte.