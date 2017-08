Im Felsengarten am Breitenstein ist am Sonntagnachmittag ein Kletterer verunglückt. Der Mann war mit einem Seil gesichert - er trug aber trotzdem Verletzungen davon.



Passiert ist dieser Unfall am Sonntag gegen 14 Uhr. Ein 39-Jähriger aus dem Gemeindebereich Heroldsberg kletterte zu diesem Zeitpunkt am Breitenstein an einer Felsenwand. Er war mit einem Seil durch einen Mitkletterer gesichert.In etwa sechs Metern Höhe verlor er plötzlich den Halt und stürzte ins Seil. Sein Sicherer konnte zwar verhindern, dass der 39-Jährige auf dem Boden aufprallte - bei seinem Sturz stieß der Kletterer aber mit den Kopf gegen die Wand. Dabei wurde er leicht verletzt. Das Rote Kreuz brachte ihn ins St. Anna-Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg.Wie die Polizei mitteilt, war die Bergwacht zur Bergung des verletzten vor Ort. Zudem war der Rettungshubschrauber im Einsatz.