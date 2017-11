Ausgezeichnet Für 15 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet: Johanna Frischmann und Gabriele Seifert



20 Jahre: Marianne Donhauser , Margarete Pickel und Annemarie Übler



25 Jahre: Hildegard Fruth , Gertraud Holzner , Maria Köper , Gabriele Moosburger , Elfriede Pichl , Lisa Scharl , Maria Singer , Anneliese Vogel und Marga Weigert ; diese Jubilare sind Gründungsmitglieder.

Amberg-Sulzbach. Die Unternehmerfrauen im Handwerk haben in den Räumen der Kreishandwerkerschaft in Amberg ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Vor 32 von derzeit 57 Mitgliedern ließ Vorsitzende Andrea Seitz die Veranstaltungen des vergangenen Jahres aufleben. Die Bandbreite reichte von Seminaren zur Erbschaftssteuer bis zu Ausflügen, zum Beispiel in die Weltkulturerbestadt Bamberg.

Eine ganze Reihe von Unternehmerfrauen wurde für langjährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Dem Kassenbericht von Claudia Füssel folgte eine Programmvorschau.Um die positive Vereinsentwicklung fortzusetzen, laden die Unternehmerfrauen weiterhin mithelfende Ehefrauen, Töchter, Partnerinnen sowie selbstständige Unternehmerinnen ein.