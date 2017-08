Straße in Sulzbach-Rosenberg unterspült

Stromausfall beim Farrago-Festival

Die Polizei registrierte 50 unwetterbedingte Einsätze in der gesamten Oberpfalz. In ganz Bayern hatte die Polizei nach Angaben der Polizei etwa 1000 Einsätze. Der zahlenmäßige Schwerpunkt in der Oberpfalz lag nach Polizeiangaben in den Landkreisen Neustadt/WN und Amberg-Sulzbach. Die Integrierte Leitstelle in Amberg hatte bis 20.30 Uhr so viel zu tun, dass sie zunächst keinen Überblick über die Zahl und Art der Einsätze geben konnte. Walnussgroße Hagelkörner prasselten in Neukirchen, Sulzbach-Rosenberg, Gebenbach, Hirschau und Schnaittenbach vom Himmel.In der Gemeinde Freudenberg entwurzelten Sturmböen mehr als 15 Bäume, die auf Scheunen und Fahrbahnen fielen. In Hahnbach fiel der Strom aus. Im ganzen Landkreis musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume von Straßen räumen. Auf der Bundesstraße 14 kam wegen des heftigen Regens kurzzeitig der Verkehr zum Erliegen.In Sulzbach-Rosenberg hatte sich durch den Sturm an einem Gebäude der Malzfabrik ein größeres Blech gelockert und drohte, auf die Straße zu fallen. Auch hier waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefordert. In der Unteren Gartenstraße in Sulzbach-Rosenberg wurde durch den Starkregen die Fahrbahn unterspült, so dass die Teerdecke aufriss.Auf der Schweppermannsburg in Pfaffenhofen bei Kastl dachten die Veranstalter des "Farrago Festival 2017" darüber nach, die rund 350 Besucher zu evakuieren. Ein solcher Notfallplan war vorbereitet worden, für die Gäste stand als Zufluchtsort die Kirche in Pfaffenhofen zur Verfügung. "Das Festival konnte jedoch planmäßig abgehalten werden, durch den Starkregen fiel lediglich die Bühnentechnik kurzzeitig aus", teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz in der Nacht mit. "Die Besucher ließen sich von den widrigen Wetterverhältnissen nicht in ihrer Feierlaune bremsen." Die Veranstalter des Chiemsee-Summer-Festivals in Übersee (Landkreis Traunstein) sagten nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur am Samstag den letzten Tag des Events ab. Das habe die Bestandsaufnahme des Geländes mit Schäden an den Bühnen und der Infrastruktur ergeben, teilten die Organisatoren im Internet mit.