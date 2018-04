Ensdorf. Es hätte nicht mehr viel gefehlt und der Humvee wäre in die Vils gerutscht. So aber blieb er nach dem Unfall am Abgrund - an Bäumen und an einer Leitplanke - hängen. Um ihn wieder auf die Vilstalstraße zu hieven, musste schweres Bergegerät aus Hohenfels anrücken.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war am Dienstagvormittag ein Militärkonvoi der US-Armee von Grafenwöhr auf der Vilstalstraße unterwegs. Die Kolonne mit sechs oder sieben Fahrzeugen wollte wohl nach Hohenfels. Das vorletzte Fahrzeug davon kam nur bis kurz hinter Ensdorf. In einer langgezogenen Kurve kam der Fahrer des Humvee gegen 10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache immer weiter nach links auf die Gegenfahrbahn, steuerte gegen - und übersteuerte. Der 20-jährige Amerikaner, ein Soldat der US-Armee, geriet auf der rechten Seite in die Straßenbegrenzung, walzte zwölf Felder der Leitplanke platt und stürzte dann rückwärts einen kleinen Abhang hinab - keine zwei Meter weiter und das Militärfahrzeug wäre in der Vils gelandet. Sowohl der 20-jährige Fahrer als auch sein drei Jahre älterer Beifahrer überstanden den Unfall unverletzt.Nach dem Unfall rückten elf Aktive der Feuerwehren Vilshofen, Rieden und Ensdorf zur Staatsstraße 2165 aus. Sie regelten den Verkehr und banden ausgelaufenes Öl. Dieses stammte aber nicht von dem verunglückten Humvee, sondern von einem weiteren Fahrzeug aus dem amerikanischen Militärkonvoi. Es war nach einem geplatzten Turbolader liegengeblieben. An dem von der Straße abgekommenen Humvee und an den zwölf Leitplanken entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von insgesamt rund 10 000 Euro.