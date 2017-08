Die Entrüstung war groß. Auf allen Seiten. Genau da lag das Problem. Wer hatte nun wen beleidigt? Wem oblag bei dieser Nachbarschaftsfehde die Rolle des Unfriedensstifters? Vor der Amtsrichterin stand eineinhalb Stunden lang Aussage gegen Aussage.

Hund gegen Hund

Unlösbare Aufgabe

So kommt man in eine Sache hinein und nicht mehr heraus. Fazit des Angeklagten

Fest stand: Es ging um große, kleine und um sprichwörtlich dicke Hunde. Was Staatsanwalt Jan Prokoph verlas, stieß auf Missfallen beim 67 Jahre alten Angeklagten. 40 grobe Beleidigungen innerhalb eines Monats, dazu auch noch die Bedrohung mit einem Ast gegenüber einer Nachbarin: Ein "dicker Hund" für den Mann, der im nördlichen Landkreis sein Haus hat und nach Darlegung seines Anwalts Carl-Heinz Müller "nur seine Ruhe haben will." Also keine Verbalattacken quasi über den Zaun hinweg in Form von Worten wie "Schlampe"? Auch den Lebensgefährten der Dame nicht mit Schmährufen wie "Alkoholiker" belegt?Der Angeklagte sah sich unschuldig ins Zwielicht gerückt und ließ grollend erkennen, dass eigentlich er derjenige sei, der beim Vorbeigehen der Leute an seinem Grundstück dumm angeredet werde. Worauf sich der Verteidiger erneut zu Wort meldete und in Justitias Waagschale warf: "Mein Mandant wird belästigt. Dabei gibt es keinen Grund, warum er den Leuten nachstellen sollte."Alles klar soweit? Keineswegs. Die Hintergründe wurden ausgeleuchtet. Man erfuhr, dass sich die zum Prozess führenden angeblichen Ausfälligkeiten des Mannes (Anwalt Müller: "Er kann kaum mehr hatschen.") vom 1. bis zum 31. August vergangenen Jahres abspielten. Zu hören war auch: Die Frau besitzt zwei größere Hunde, die zweimal täglich des Ausführens bedürfen. Auch der Angeklagte hat zwei Vierbeiner. Allerdings eher kleine. Fast schon Winzlinge. Sie sollen bisweilen mutig zur Attacke schreiten und beim Auftauchen ihrer Artgenossen "quer übers Grundstück schießen".Das wiederum missfällt den draußen vorüberkommenden belgischen Schäferhunden samt Frauchen. Und nicht nur dies: "Ich werde regelrecht abgepasst", klagte die 43-Jährige der Richterin ihr Leid und brachte Ärger darüber zum Ausdruck, dass der Nachbar "mich Pritsch'n nennt" und dazu auch noch einiges äußerte, "was in den persönlichen Bereich geht."Der Staatsanwalt wunderte sich. "Ich frage mich, warum Sie dort vorbeigehen?", hielt er der Frau und später auch deren Lebensgefährten vor, der seinerzeit seine Partnerin gelegentlich beim Spaziergang mit den Hunden begleitete. Quasi, wie ins Feld geführt wurde, als Schutzperson. Die tägliche Route, so erfuhr der Anklagevertreter, sei unterdessen abgeändert. Auch wenn das einen Umweg bedeute.Die ganze Wahrheit zu ergründen, war in diesem Fall eine schier unlösbare Aufgabe. "Stimmt alles nicht", unterstrich der Angeklagte. "Mit unflätigen Ausdrücken belegt", konterte das Paar. Weitere Zeugen konnte man nicht aufbieten. Was also tun?Richterin Sonja Tofolini regte eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage an. Staatsanwalt und Verteidiger willigten ein. Der 67-Jährige muss nun 1000 Euro zahlen. "Aber nur", wie er mit Protest in der Stimme wissen ließ, "weil ich meine Ruhe haben möchte." Er fügte hinzu: "So kommt man in eine Sache hinein und nicht mehr heraus."