Amberg-Sulzbach. Wie es halt oft so ist: Die beiden Kumpels brachen mit dem Auto nach Tschechien auf, und kauften auf einem Asia-Markt Waren, die in Deutschland verboten sind. Als sie bei Waidhaus von Zollfahndern kontrolliert wurden, lagen Feuerwerkskörper im Wagen. Noch schlimmer: Beide hatten jenseits der Grenze erworbene Springmesser dabei.

Diese heißen so, weil bei Knopfdruck die Klinge aus dem Schaft schnellt: Eine verbotene Waffe auf bundesdeutschem Gebiet und folglich ein Delikt, das von der Justiz verfolgt wird. Einer der beiden Freunde gab den Kauf sofort zu und musste später 300 Euro Strafe zahlen.Der zweite, ein 20-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis, saß nun vor Jugendrichter Peter Jung und räumte ebenfalls ein, das Messer erworben zu haben. Der Richter fand in den Akten Erstaunliches. Erstens: Im Fall des 20-Jährigen galt das vom Zoll beschlagnahmte Messer über Monate hinweg als auf dem Dienstweg verschollen. Als es dann endlich bei einem Verwaltungsamt auftauchte, und der Amberger Staatsanwaltschaft zugleitet wurde, prüfte es dort ein Jurist und stellte mit Aktenvermerk fest: "Es funktioniert hervorragend." Das war wichtig. Denn parallel dazu hatte der 20-Jährige im Vorfeld des Prozesses angegeben, dass die Klinge keineswegs springe. Dies habe er erst kurz vor der Kontrolle geprüft.Dem Richter lag das Bestreiten der Funktionsfähigkeit vor und er stellte lapidar fest: "Das gibt Punkteabzug." Geldstrafe oder eine andere erzieherische Maßnahme? Staatsanwältin Christine Apfelbacher unterstrich: "So ein Messer zu kaufen und zu besitzen ist kein Spaß." Sie beantragte, den 20-Jährigen zu 40 unbezahlten Arbeitsstunden für das Gemeinwohl zu verurteilen. Dem schloss sich der Jugendrichter an. Er fügte hinzu: "Vom Bürger, auch wenn er jung ist, wird verlangt, dass er sich über Gesetzeslagen auf dem Laufenden hält." Das gelte auch für in Deutschland verbotene Waffen.